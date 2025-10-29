Церковный праздник 30 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 30 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Святые Зиновий и Зиновия жили в III-IV веках в городе Кипр (по другим источникам — в Азии). Они происходили из благочестивой семьи и с юных лет стремились полностью посвятить себя Христу.

Зиновий был священником или монахом, проявившим чрезвычайную ревность в исповедовании веры. Зиновия, его сестра, следовала за братом в духовной жизни и вместе с ним стремилась к безгрешной жизни, молитве и служению ближним.

Они известны тем, что воспитывали детей сирот и занимались благотворительностью, помогая бедным и больным. Их благотворительность и святость привлекли внимание местных властей, которые, будучи языческими, начали преследовать христиан.

Братья и сестру подвергли пыткам и казнили за веру во Христа.

Приметы 30 октября

Какая погода на Зиновии, такова будет и в начале зимы.

Теплый день — на морозную и суровую зиму.

Солнечное утро — снег выпадет позже; пасмурный — на сильный снег.

Что завтра нельзя делать

В этот день за народными верованиями нежелательно лениться — это может привести к материальным трудностям. Нельзя оскорблять птиц или выгонять из дома синицу, если она случайно залетела, это чревато неприятностями и неудачами. Также следует избегать ссуды денег или просьбы долга.

Что можно делать завтра

В Синичкин день (как 30 октября часто называют в народе) особенно важно угостить птиц — это приносит в дом удачу и благополучие. А те, кто усердно поработает сегодня, обеспечат себе доход и стабильность в будущем.