30 сентября — какой церковный праздник, чего не следует делать, чтобы не стать неудачником

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Григория, епископа Великой Армении. Григорий родился примерно в 257 году в семье знати. Его отец, Ананий, был христианином, но во время правления языческого царя Трдат III был казнен. Григорий произрастал в языческой среде, однако позже принял христианство, получив образование в христианской традиции.

После принятия христианства Григорий начал активно проповедовать. Его деятельность привела к широкому распространению христианства в Армении. Он основал многие церкви и учил народ христианским ценностям. В правление Трдат III Григорий подвергся преследованиям из-за своей веры. Он был заключен на длительное время в глубокой яме, где испытал многочисленные страдания. Однако его вера оставалась несокрушимой.

После того, как Трдат III заболел, он призвал Григория для молитвы об исцелении. Григорий молился, и царь поправился. Потрясенный чудом, Трдат III принял христианство, и Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство своей государственной религией 301 года. Григорий был рукоположен во епископа и продолжал служить церкви. Он активно работал над укреплением христианства в стране, однако из-за сопротивления язычников снова подвергся преследованиям. В результате он был казнен за свою веру.

Приметы 30 сентября

Народные приметы 30 сентября / Фото: Unsplash

Выпал снег – зима еще не скоро придет.

Много орехов, но нет грибов – до снежной зимы.

Ёж селится на краю леса – зима будет теплой.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендуется спать на несвежем постельном белье – в жизнь придут неприятности. Лучше не заключать контракты – они закончатся неудачно. Запрещается ходить в поношенной или старой одежде — будете неудачником.

Что можно делать завтра

В древности было принято ходить в баню, чтобы очистить себя от греха и отрицательных мыслей. Также это благоприятный день для начала новых дел – они будут хорошо идти. Чтобы в дом не смогли зайти нечистые силы, его порог нужно облить освященной водой.

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