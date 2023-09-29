30 сентября — какой церковный праздник, зачем поливать порог освященной водой и почему нельзя ссориться

Завтра, 30 сентября, в православном календаре – день памяти святителя Михаила. Святитель Михаил был первым митрополитом Киевским и всея Руси, прибывшим в 989 году из Корсуни для крещения князя Владимира и киевлян. Он проповедовал христианскую веру и основал несколько монастырей, среди которых Михайловский златоверхий монастырь в Киеве и Межигорский монастырь вблизи Вышгорода. Умер в 992 году и был похоронен в Десятинной церкви, а затем его мощи были перенесены в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры. Он считается святым и чудотворцем, а день перенесения мощей его празднуют именно 30 сентября.

Церковный праздник 30 сентября — день памяти священномученика Григория

Священномученик Григорий был первым епископом Армении, проповедовавшим христианскую веру и страдавшим за нее от язычников. Он родился в 257 году в семье парфянских царей Арсакидов, но покинул свое земное царство, чтобы служить Богу. Он прибыл в Армению вместе с другими миссионерами во время правления князя Тирдата, сына того царя, которого убил отец Григория. Тирдат приговорил Григория к тюрьме в глубоком колодце, где он провел 15 лет, молясь и доверяя Богу. За это время Бог совершил много чудес через Григория, и даже вылечил Тирдата от болезни, спавшей на него за его жестокое отношение к христианам. Тирдат раскаялся и принял крещение вместе со всем народом Армении. Григорий стал первым митрополитом Армении и основал многие церкви и монастыри. Он умер в 335 году и был похоронен в монастыре Эчмядзина, где сохранились его мощи.

Приметы 30 сентября

Народные приметы 30 сентября / Фото: Pexels

Журавли уже улетели – зима придет рано и будет холодной.

Если падает снег, ждите, что зима задержится.

Утром на окнах виден мороз – к приходу гостей.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя заниматься серьезными делами, переговорами. Также лучше отложить подписание контрактов на другую дату. В древности считали, что нельзя ссориться, потому что этим назовете на себя неприятности. Запрещалось ходить в грязной одежде.

Что можно делать завтра

Среди наших предков было поверье, что в этот день нужно полить порог дома освященной водой, чтобы защититься от болезней и злых духов. Старайтесь делать побольше хороших дел, но не рассказывайте о них никому.

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