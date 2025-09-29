Церковный праздник 30 сентября / © Unsplash

Завтра, 30 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Григория, епископа Великой Армении. Он известен также как Григорий Просветитель, являющийся одной из самых выдающихся фигур христианской церкви, особенно для армянского народа. Его жизнь и мученическая смерть стали основой христианизации Армении и утверждения христианской веры в регионе.

Святой Григорий родился около 257 года в семье знатного парфянского рода Аршакидов. Его отец, Анак, стремясь к власти, убил царя Курсара, за что весь род Анака был уничтожен. Григория спас родственник, вывезший младенца в Кесарию Каппадокийскую (современная Турция), где он получил христианское воспитание.

Возмужав, Григорий вернулся в Армению, где начал проповедовать христианство. Он активно распространял христианское учение среди населения, что привело к значительному росту числа христиан в регионе. Его деятельность способствовала официальному принятию христианства как государственной религии Армении.

За свою веру и проповедническую деятельность Григорий подвергся преследованиям. Он был заключен и подвергнут жестоким пыткам, но оставался непоколебимым в своей вере. Его мученическая смерть стала символом преданности Христу и христианским идеалам.

Святой Григорий считается основателем армянской церкви и ее первым католикосом. Его канонизация состоялась сразу после его смерти, и он стал одним из самых почитаемых святых в Армении.

Приметы 30 сентября

Народные приметы 30 сентября / © unsplash.com

Роса на траве ранним утром — будет теплая, солнечная погода.

Туман — зима будет снежной и морозной.

Ветер с севера или северо-запада — зима придет рано и будет холодной.

Что завтра нельзя делать

По старинным народным поверьям, сегодня не советуют выходить на улицу в грязной одежде и ложиться спать в несвежей постели — иначе это может вызвать болезни. Также не рекомендуется начинать ремонтные работы, лучше отложить их на другой день.

Что можно делать завтра

По давним поверьям, сегодня важно одеть чистую одежду и обязательно сменить постельное белье. Детей традиционно купали во избежание болезней. Ранее в этот день порог дома обливали святой водой, чтобы оградить дом от всего злого.