30 января — какой церковный праздник, почему детям до 12 лет запрещалось стричь волосы

Завтра, 30 января, в православном календаре день памяти "Трех Святителей". Чествование Трех Святителей — это соборный праздник православной церкви. В этот день Церковь чтит память трех великих иерархов, учителей и Отцов Церкви: святого Василия Великого, святого Григория Богослова и святого Иоанна Златоустого. Они были очень влиятельными епископами ранней церкви, которые сыграли ключевую роль в формировании христианской теологии, особенно о святой Троице, Христовом Божестве и пресвятой Евхаристии. Они также были выдающимися проповедниками, писателями и пасторами, заслужившими уважение и любовь народа. За их заслуги Восточная Церковь называет их равноапостольными, органами Святого Духа, колоннами Церкви и учителями вселенной.

Праздник Трех Святителей возник в XI веке в результате споров между сторонниками разных святых. Некоторые считали, что самым большим из них был Василий Великий, другие — Григорий Богослов, а третьи — Иван Златоуст. Чтобы починить раздор, святой Иоанн Мавропус, митрополит Евхаиты, предложил отмечать праздник всех трех святых вместе. По легенде, сами святители явились ему во сне и попросили поступить так, потому что они были друзьями и братьями в вере. С тех пор праздник Трех Святителей стал общецерковным и распространился по всему православному миру.

Особенностью праздничного богослужения есть то, что оно состоит из частей литургий трех святых. Таким образом, оно отражает их общность в служении Богу и Церкви. В день праздника также обычно читаются их молитвы и произведения, свидетельствующие об их мудрости и благодати.

Церковный праздник 30 января – день памяти священномученика Ипполита

Священномученик Ипполит Римский был одним из самых трудолюбивых и известных писателей ранней Церкви. Он родился около 170 года в Риме и был учеником святого Иринея Лионского. Он написал много произведений по богословию, апологетике, экзегезе, литургике и истории. Также был противником разных ересей, особенно монтанизма и савеллианства. Он был одним из первых христианских авторов, использовавших термин "Троица" для описания Божьего бытия.

Ипполит был пресвитером Римской Церкви, но он не соглашался с некоторыми решениями пап римских, в частности из Каликста I, примирявшегося с грешниками. Ипполит считал, что папа слишком мягок и ослабляет дисциплину Церкви. Он также обвинял Каликста в савеллианстве, ереси, отрицавшей разность лиц в Троице. Ипполит стал лидером оппозиции против папы и был избран антипапой, то есть претендентом на папский престол. Он возглавлял свою группу верных, отделившихся от Римской Церкви.

Однако позже Ипполит понял свою ошибку и примирился с папой Понтианом, который был его преемником. Оба были сосланы на остров Сардиния при преследовании христиан под царем Максимином. Там они вместе пострадали за веру и умерли от пыток. Их тела были доставлены в Рим и похоронены в катакомбах. Ипполит стал первым антипапой, провозглашенным святым.

Приметы 30 января

Народные приметы 30 января / Фото: Unsplash

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

По снегу бегают полевые мышки – ждите потепления.

Снегири поют в оттепель.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя сметать веником с порога снег, потому что можно вымести и свое счастье. А детям до 12 лет было запрещено стричь волосы, чтобы вместе с ними не отрезать рассудок.

Что можно делать завтра

Считалось, что в этот день нужно кормить домашнюю птицу только гречкой и только с правой руки. Тогда куры будут хорошо нестись и оставаться до конца зимы здоровыми.

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