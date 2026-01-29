- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 2 мин
30 января — какой церковный праздник, который не следует делать с детьми, иначе вырастут непослушными
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 30 января, в православном календаре день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник называют еще Собор трех святителей. Он установлен, чтобы почтить трех великих святителей одновременно.
Василий Великий (330-379) — епископ Кесарии Каппадокийской, известный своей аскетической деятельностью, литургическими реформами и трактатами о Святой Троице. Он стал символом монашества и богословской мудрости.
Григорий Богослов (329–389) — архиепископ Константинополя, известный за красоту и глубину своих речей и произведений о Святой Троице и христианской жизни. Его часто называют «Прекрасным» за превосходное красноречие.
Иоанн Златоустый (349–407) — архиепископ Константинополя, выдающийся проповедник и писатель, автор многочисленных толкований Священного Писания и морально-нравственных наставлений. Его назвали «Златоустым» за непревзойденную красоту речей.
Приметы 30 января
Облака низко над землей — к сильным морозам в ближайшие дни.
Птицы низко летают — будет холодно, высоко — теплее.
Туман — к теплой, но влажной погоде.
Что завтра нельзя делать
В этот день лучше воздержаться от ссор и наказаний детей — считалось, что они вырастут непослушными. Женщинам не советуют браться за рукоделие: поэтому праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильников.
Что можно делать завтра
В этот день в храмах совершают торжественные богослужения, посвященные трем великим святителям. Верующие обращаются к ним с молитвами о семейном счастье, взаимопонимании и благополучии в доме.
Василий Великий помогает избавиться от злобы и соблазнов и укрепить духовную стойкость. Григорий Богослов наставляет на верный путь и поддерживает в исправлении ошибок; его также просят о прозрении сбившихся с пути веры. Иван Златоуст предохраняет от обмана и происков, помогает распознать правду среди лжи.