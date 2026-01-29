Церковный праздник 30 января / © pexels.com

Завтра, 30 января, в православном календаре день памяти трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник называют еще Собор трех святителей. Он установлен, чтобы почтить трех великих святителей одновременно.

Василий Великий (330-379) — епископ Кесарии Каппадокийской, известный своей аскетической деятельностью, литургическими реформами и трактатами о Святой Троице. Он стал символом монашества и богословской мудрости.

Григорий Богослов (329–389) — архиепископ Константинополя, известный за красоту и глубину своих речей и произведений о Святой Троице и христианской жизни. Его часто называют «Прекрасным» за превосходное красноречие.

Иоанн Златоустый (349–407) — архиепископ Константинополя, выдающийся проповедник и писатель, автор многочисленных толкований Священного Писания и морально-нравственных наставлений. Его назвали «Златоустым» за непревзойденную красоту речей.

Приметы 30 января

Народные приметы 30 января / © unsplash.com

Облака низко над землей — к сильным морозам в ближайшие дни.

Птицы низко летают — будет холодно, высоко — теплее.

Туман — к теплой, но влажной погоде.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше воздержаться от ссор и наказаний детей — считалось, что они вырастут непослушными. Женщинам не советуют браться за рукоделие: поэтому праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильников.

Что можно делать завтра

В этот день в храмах совершают торжественные богослужения, посвященные трем великим святителям. Верующие обращаются к ним с молитвами о семейном счастье, взаимопонимании и благополучии в доме.

Василий Великий помогает избавиться от злобы и соблазнов и укрепить духовную стойкость. Григорий Богослов наставляет на верный путь и поддерживает в исправлении ошибок; его также просят о прозрении сбившихся с пути веры. Иван Златоуст предохраняет от обмана и происков, помогает распознать правду среди лжи.