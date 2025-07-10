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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
186
Время на прочтение
2 мин

300 г на 10 л¸воды— и огурцы больше не будут горчить, будут сладкими, хрустящими и сочными

Чем подкормить огурцы, чтобы избавиться от горечи: секрет от опытных хозяек.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему огурцы горчат

Почему огурцы горчат / © pixabay.com

Если ваши огурцы горчат, их нужно просто подкормить этой простой органикой. Тогда овощи будут сладкими, хрустящими и сочными.

Почему огурцы вырастают горькими и как это исправить

Причиной горечи в огурцах часто становится вещество — кукурбитацин. Оно накапливается в плодах из-за жары, пересыхания почвы, резких колебаний температуры и нехватки питательных веществ. Это природное соединение имеет полезные свойства, однако если его много, оно портит вкус огурцов. Чтобы огурцы вырастали вкусными, им нужна правильная подкормка. Один из самых эффективных и простых способов — использование древесной золы. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Как использовать древесную золу для подкормки огурцов

Для приготовления натурального удобрения понадобится:

  • 300 граммов просеянной древесной золы;

  • 10 литров теплой воды.

Золу нужно тщательно перемешать с водой, даже если часть порошка не растворится полностью, она все равно принесет пользу. Осадок можно использовать дополнительно в качестве подкормки под корень.

Полученным раствором следует поливать огурцы под корень утром или вечером. После полива рекомендуется разрыхлить почву и замульчировать ее, чтобы сохранить влагу внутри. Далее подкормку можно проводить каждые 10–14 дней.

Чем еще подкормить огурцы, чтобы не были горькими

  • Перегной Это органическое удобрение считается самым лучшим для огородных культур, ведь улучшает структуру почвы и насыщает растения необходимыми веществами для активного роста.

  • Скорлупа яиц, компост и кожура бананов Также можно добавлять в почву возле корней огурцов утолщенную скорлупу, она содержит кальций и фтор, которые укрепляют растения. А компост с кожурой бананов насытит почву магнием и фосфором, которые необходимы огурцам для хорошего вкуса и обильного плодоношения.

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Дата публикации
Количество просмотров
186
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