300 г на 10 л¸воды— и огурцы больше не будут горчить, будут сладкими, хрустящими и сочными

Почему огурцы горчат / © pixabay.com

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Если ваши огурцы горчат, их нужно просто подкормить этой простой органикой. Тогда овощи будут сладкими, хрустящими и сочными.

Почему огурцы вырастают горькими и как это исправить

Причиной горечи в огурцах часто становится вещество — кукурбитацин. Оно накапливается в плодах из-за жары, пересыхания почвы, резких колебаний температуры и нехватки питательных веществ. Это природное соединение имеет полезные свойства, однако если его много, оно портит вкус огурцов. Чтобы огурцы вырастали вкусными, им нужна правильная подкормка. Один из самых эффективных и простых способов — использование древесной золы. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Как использовать древесную золу для подкормки огурцов

Для приготовления натурального удобрения понадобится:

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300 граммов просеянной древесной золы;

10 литров теплой воды.

Золу нужно тщательно перемешать с водой, даже если часть порошка не растворится полностью, она все равно принесет пользу. Осадок можно использовать дополнительно в качестве подкормки под корень.

Полученным раствором следует поливать огурцы под корень утром или вечером. После полива рекомендуется разрыхлить почву и замульчировать ее, чтобы сохранить влагу внутри. Далее подкормку можно проводить каждые 10–14 дней.

Чем еще подкормить огурцы, чтобы не были горькими

Перегной Это органическое удобрение считается самым лучшим для огородных культур, ведь улучшает структуру почвы и насыщает растения необходимыми веществами для активного роста.

Скорлупа яиц, компост и кожура бананов Также можно добавлять в почву возле корней огурцов утолщенную скорлупу, она содержит кальций и фтор, которые укрепляют растения. А компост с кожурой бананов насытит почву магнием и фосфором, которые необходимы огурцам для хорошего вкуса и обильного плодоношения.