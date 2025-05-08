Чем подкормить редиску, чтобы была большой

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Для того чтобы собрать рекордный урожай редиски даже с небольшого участка, опытные хозяева рекомендуют поливать ее этой подкормкой. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Сенсация», чем подкормить грядку с редиской, чтобы овощи выросли большими, сочными и сладкими.

Чем нужно обязательно подкармливать редиску, чтобы получить втрое больший урожай

Редиска есть на огороде каждого украинца, потому что уже в конце мая можно готовить из нее вкусные салаты. Этот овощ быстро растет, неприхотлив в уходе, но требует правильной подкормки, иначе можно получить горькие, мелкие и сухие корнеплоды. А такая проблема есть следствием недостаточного количества питательных веществ и нехватки влаги в почве.

Опытные огородники отмечают, что обычно редиска не нуждается в специальных удобрениях, однако органика поможет ей сформировать крупные, сочные и сладкие плоды.

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Самым эффективным удобрением для редиски считается куриный помет. Чтобы приготовить удобрение, куриный помет нужно развести водой в пропорции 1:3 и дать настояться в течение трех суток. Перед внесением подкормки полученный концентрат следует развести водой в соотношении 1:10.

Еще одним хорошим удобрением для редиски будет древесный пепел. На 10 литров воды следует взять 300 граммов пепла, тщательно перемешать и дать настояться одни сутки. После этого грядки нужно обильно полить этим настоем.

Следует знать, что редиска не переносит избытка влаги, хотя требует регулярного полива. Еще одним важным нюансом будет мульчирование. Чтобы в почве оставалось достаточно влаги и на грядке с редиской не рос сорняк, можно использовать мульчу — опилки, солому, сорняки и т.д. Если придерживаться этих простых рекомендаций, можно собрать обильный урожай большой, сочной и вкусной редиски.