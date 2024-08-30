31 августа — какой церковный праздник, что сделать в этот день, чтобы сбылось наибольшее желание

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 августа, в православном календаре Уложение Пояса Пресвятой Богородицы. Это важный праздник в православной церкви, который отмечается 31 августа. Согласно преданию, после Успения Пресвятой Богородицы ее пояс был передан апостолу Фоми, а впоследствии перенесен в Константинополь, где стал великой святыней.

Пояс Пресвятой Богородицы хранится в нескольких местах, включая Ватопедский монастырь на Афоне. Этот артефакт считается чудотворным, особенно для женщин, просящих о помощи в рождении детей или исцеления.

Праздник подчеркивает веру в покровительство Пресвятой Богородицы перед Богом за всех христиан. Событие возложения Пояса напоминает верующим о важности его молитвенного покровительства и его роли как Матери Божьей.

Приметы 31 августа

Народные приметы 31 августа / Фото: Unsplash

На закате туман — до безветренного дня.

Над головой пролетают лебеди – снегопады начнутся скоро.

Лягушки прячутся глубоко под водой — к сильному похолоданию.

Что завтра нельзя делать

В этот день не следует начинать путешествия, лучше отложите дальнюю дорогу на другую дату, потому что вас в пути будут ждать только беды и опасности. Также запрещается ссориться, ведь ссора затянется надолго.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день пекли пироги с брусникой. Когда откусывали кусочек, то обязательно загадывали самое большое желание сердца. Верили, что тогда оно обязательно сбудется.

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