31 августа — какой церковный праздник, о чем обязательно нужно попросить Богородицу в этот день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Церковный праздник 31 августа

Церковный праздник 31 августа / © Фото из открытых источников

Завтра, 31 августа, в православном календаре возложение пояса Пресвятой Богородицы. Праздник берет начало с V-VI веков. У Пресвятой Богородицы был свой пояс, который использовала в повседневной жизни. Пояс стал символом чистоты, благочестия, духовной силы и покровительства Божией Матери.

Согласно преданию, апостол Фома получил от Богородицы пояс как знак небесной поддержки и чудесной помощи в молитвах. Позднее пояс стал предметом особого почитания, его хранили в храмах, особенно в Византии, и он часто использовался для исцеления больных и защиты от опасностей. Праздник не принадлежит к большим двунадесятым, но имеет особое значение для духовной жизни верующих.

Приметы 31 августа

Народные приметы 31 августа / © unsplash.com

  • Если 31 августа ясное небо, осень будет теплой и сухой.

  • Роса обильная и утренняя — осень будет влажной.

  • Много рябины и ягод на кустах — зима будет холодной и снежной.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость в этот день предостерегает от путешествий, откладывания подарков и финансовых ссуд.

Что можно делать завтра

В этот день люди обращаются к Богородице с молитвами об оздоровлении души и тела, женщины просят о счастливой беременности, здоровье детей и гармонии в семье. Также принято выражать искреннюю благодарность Матери Божьей за все дары жизни.

