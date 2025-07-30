Церковный праздник 31 июля / © unsplash.com

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Завтра, 31 июля, в православном календаре день памяти святого праведного Евдокима. Святой Евдоким родился около 820 года в городе Каппадокия (территория современной Турции) в знатной, богатой и глубоко христианской семье. Его родителями были Василий и Евдокия, известные своим благочестием и благотворительностью. Они воспитали сына в духе христианской веры, с детства прививая ему страх Божий и любовь к добродетелям.

С юных лет Евдоким проявлял недюжинную скромность, кротость и добродетель. Избегал тщеславия, был послушным родителям, помогал бедным и обращался со всеми очень просто. Отличался целомудрием, правдивостью, сдержанностью, избегал светских развлечений.

При императоре Феофите Иконоборце (829–842), Евдоким был назначен наместником Харасианской области (на востоке Малой Азии). Несмотря на свою юность, он с честью исполнял обязанности: был справедливым, честным и милосердным управляющим. Он не принимал взяток, защищал отверженных, не допускал жестокости и насилия. Его власть не испортила, а еще больше укрепила в нем дух смирения и любви.

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Святой Евдоким умер молодым, в возрасте около 25 лет (31 июля 825 года), во время пребывания в должности. Его тело было погребено в пещере, а впоследствии, по желанию матери, перенесено в Константинополь.

Когда его гроб открыли, то тело Евдокима оказалось нетленным, что стало свидетельством его святости. От мощей стали совершаться многочисленные чудеса и исцеления.

Приметы 31 июля

Народные приметы 31 июля / © unsplash.com

Тихий и ясный день — к хорошему урожаю пшеницы и овощей.

Дождь с самого утра — осень будет влажной и затяжной.

Гром 31 июля — еще долго будет тепло.

Что завтра нельзя делать

В день памяти праведного Евдокима следует воздержаться от излишеств в еде и питье, потому что перед началом Успенского поста сердце и тело должны быть чистыми. Это время внутреннего приготовления, а не телесного удовольствия.

Что можно делать завтра

Святой праведный Евдоким Каппадокийский почитается как небесный покровитель семейного мира и согласия. К нему обращаются с молитвами за благополучие в доме, за счастье супружеской жизни и здоровье самых родных. Его день полон особой благодати — считается, что именно 31 июля Небо способствует чистым и искренним бракам, даря молодоженам крепкую духовную основу для совместной жизни.

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