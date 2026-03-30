Церковный праздник 31 марта

Реклама

Завтра, 31 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Ипатия, епископа. О ранних годах жизни святого Ипатия известно немногое. Он родился во времена, когда христианская община Волыни подвергалась давлению внешних вызовов и внутренних испытаний. С ранней юности Ипатий стремился к духовному совершенствованию, отдавая себя молитве, посту и изучению Священного Писания. Его добродетели и боголюбие обратили на него внимание церковного руководства, что впоследствии привело его к высокому сану епископа.

Как епископ Ипатий отличался особой заботой о духовном и нравственном благополучии своей паствы. Он ревностно проповедовал, наставлял священников и заботился об образовательной деятельности при монастырях и приходах. Его учительский труд способствовал укреплению церковной дисциплины и укреплению веры среди мирян.

Святой Ипатий также проявил себя как набожный строитель церковного сообщества: при его содействии был восстановлен ряд храмов, основаны монастыри и организованы учебные скриптории для переписывания и сохранения церковных книг.

Реклама

Память святого Ипатия почитается примером безупречного служения Христу и Церкви. Его жизнь — это образец сочетания богословского знания, нравственной чистоты и любви к ближнему. Известно, что даже после своей земной кончины преподобный Ипатий продолжает являться духовным покровителем Волыни и источником духовного вдохновения для верующих.

Приметы 31 марта

Народные приметы 31 марта

Если ветер сильный — будет холодный апрель.

Облака плывут высоко и легко — ближайшие дни будут погожими.

31 марта ласточки уже в небе — весна будет теплой и ранней.

Что завтра нельзя делать

В этот день не стоит оставлять беспорядки в доме: следует убрать вещи, вымыть пол, и особо обратить внимание на чистоту на столе и раковине. Не рекомендуется оставлять грязную посуду и брать или давать какие-либо деньги или вещи взаймы — это может принести неприятности или неудачу.

Что можно делать завтра

В этот день православные обращаются к святому преподобному Ипатию с молитвами об исцелении телесных и духовных недугов. Особенно молятся о здоровье детей, исцелении бесплодия и обилии молока у кормящих женщин. День благоприятен для духовных практик, благих намерений и добрых дел в доме.