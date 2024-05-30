31 мая – какой церковный праздник, какие беды назовет переезд на новое место жительства

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 мая, в православном календаре день памяти апостола от 70 Ермы. Иерма жил в I веке и был активен в первые десятилетия после вознесения Иисуса Христа. О его жизни известно немногое. Вероятно, Ерма происходил из Рима или из его окрестностей. Некоторые источники свидетельствуют, что он был рабом, впоследствии получившим свободу.

Есть свидетельства, что Ерма был современником апостола Павла и мог быть его учеником. Ерма активно проповедовал христианство среди язычников, помогая основывать ранние христианские общины. Одним из наиболее известных аспектов жизни Ермы является его авторство "Пастыря", произведения, которое стало одним из важнейших текстов раннего христианства. "Пастырь" является аллегорическим текстом, состоящий из трех частей:

Видения: Ерма описывает пять видений, которые он имел, в которых ему открываются различные нравственные и духовные истины. Заповеди: В этой части содержатся 12 заповедей или нравственных наставлений, которые Ерма получил от ангела. Притчи: Заключительная часть состоит из десяти притч, подчеркивающих важность покаяния, веры и нравственной жизни.

Приметы 31 мая

Народные приметы 31 мая / Фото: Unsplash

Много кузнечиков — будет засуха.

Вечером на траве нет росы — ждите дождя.

Утром сильный туман — к большому урожаю грибов.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя переезжать на новое место жительства. Это может привести к проблемам с финансами, поколебать здоровье и ухудшить отношения на работе. Нельзя никого пугать, потому что в душе у человека поселится страх и отчаяние.

Что можно делать завтра

В древности считалось, что приснившиеся в ночь на 31 мая сны — вещие. Если женщине снится беременность, значит ее ждет любое богатство. Увиденное во сне лучше воспринимать буквально, в нем нет сокровенного подтекста.

Читайте также: