Церковный праздник 31 мая / © Unsplash

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31 мая в православном календаре день памяти святого апостола Иермия. Он жил в I веке, был учеником и последователем Иисуса Христа, одним из 70 апостолов.

Он активно занимался миссионерской деятельностью после вознесения Сына Божия, проповедуя в разных странах, укрепляя веру во Христа. Часто Ермия терпел гонения от язычников, но не сдавался.

Святой апостол Ермия принял мученическую смерть за Христа, будучи казнен за проповедь Евангелия.

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Церковный праздник 31 мая — день памяти святого мученика Ермея

Он жил в III-IV веке, когда христиане подвергались серьезным преследованиям. Согласно преданию Ермея был очень благочестивым человеком, исповедовал христианство и исполнял Божью волю.

Его арестовали за веру, но он отказался отречься от Христа. Мужественно Ермея принял все пытки, не изменив своей вере. За это он был казнен.

Его смерть стала символом несокрушимого духа и преданности Богу.

Приметы 31 мая

Народные приметы 31 мая / © unsplash.com

Гром или гроза 31 мая — к прохладному и дождливому лету.

Дует сильный северный ветер — ждите похолодания.

Ясно и солнечно — в июне будет сухая и теплая погода.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья предостерегают от переездов этого дня. Любая попытка изменить жилье может повлечь за собой финансовые трудности, проблемы на работе и даже негативно повлиять на здоровье.

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Что можно делать завтра

К святому Ерма принято обращаться с молитвами о выздоровлении и восстановлении жизненных сил. Он поддерживает людей в трудные моменты и помогает выдержать жизненные испытания. Этот день также благоприятен для хороших поступков. Считается, если поможешь кому-то (если не деньгами, а даже просто едой или вещами), это вернется к тебе благополучием.