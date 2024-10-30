31 октября — какой церковный праздник, о чем ни в коем случае нельзя просить в этот день

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 октября, в православном календаре день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других.

Святой Стахий считается одним из 70 апостолов. Он, по традиции, проповедовал в разных регионах, включая Фракию и Вифинию. Его деятельность связана со многими чудесами и исцелениями, которые он совершал во имя Христа.

Святой Амплий, также один из 70 апостолов, упоминается в послании святого Павла Римлянам (Рим. 16:8). Его жизнь и деятельность связаны с Римом, где он, по легенде, проповедовал и создавал первые христианские общины.

Среди других апостолов, выполнявших подобные миссии, были Варнава, Тимофей и Тит. Они активно распространяли учение Христа, основывали церкви и поддерживали общины.

Церковный праздник 31 октября – день памяти святого мученика Эпимаха

Эпимах, по традиции, был простым христианином, возможно, служителем или епископом. Он жил во времена правления императора Диоклетиана, когда христиане подвергались жестоким преследованиям.

Истории о его жизни свидетельствуют о том, что Эпимах был арестован за свою веру. Он отказывался отречься от Христовой веры, несмотря на пытки и угрозы. После многочисленных мучений он был казнен, став мучеником за веру. Его мученичество стало примером стойкости и верности Христу.

Приметы 31 октября

Народные приметы 31 октября / Фото: Unsplash

Ясная и солнечная погода – ближайшие дни будут ветреными.

Пели снегури — до скорого прихода зимы.

Солнце садится за облако – ждите осадков.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается ссориться, потому что иначе это окончится неприятностями. Нельзя давать деньги в долг – их не вернут. Не рекомендуется просить друзей или знакомых помочь с работой – это приведет к беде.

Что можно делать завтра

Чтобы привлечь позитив и счастье в свою жизнь, возьмите зелёную нить и носите ее весь день в кармане.

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