31 октября — какой церковный праздник, почему нельзя поднимать пуговицу и тратить найденные деньги на себя

Завтра, 31 октября, в православном календаре день памяти преподобных Спиридона и Никодима. Преподобные Спиридон и Никодим были монахами Киево-Печерского монастыря, жившие в XII веке. Они служили Богу, выпекая просфоры для богослужений. Они были простыми и смиренными людьми, у которых был дар чудотворения. Их жизнь и подвиги описаны в книге "Жития святых" и в других источниках. Их мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Они являются примером глубокой веры, смирения и любви к Богу и ближнему.

Церковный праздник 31 октября — день памяти мученика Эпимаха

Мученик Эпимах был христианином, жившим в III веке в городе Александрия. Он был задержан за веру во Христа во время преследования императора Деция. Он отказался приносить жертвы языческим богам и заявил, что единственным подлинным Богом является Иисус Христос. За это его подвергли жестоким пыткам, но он оставался непоколебимым в своей верности Господу. Наконец, он был обезглавлен мечом и получил вечную жизнь в Царстве Небесном.

Приметы 31 октября

Народные приметы 31 октября / Фото: Pexels

Уже начали петь снегури — скоро снег.

Горцы громко чирикают — до теплой погоды.

Солнце заходит за облака – ждите осадков.

Что завтра нельзя делать

Согласно поверьям этого дня нельзя тратить деньги, которые вы нашли, на себя. Верили, что они не доставят счастья, поэтому их лучше отдать бедным. Также запрещалось поднимать пуговицу, которая отлетела из одежды, это произошло потому, что она приняла на себя плохие слова другого человека.

Что можно делать завтра

Пытались в этот день больше времени уделять домашней работе. Также селяне осматривали и утепляли курятники, достраивали сарайчики, в которых куры могли бы спрятаться во время непогоды.

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