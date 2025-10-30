Церковный праздник 31 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 31 октября, в православном календаре день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других. Стахий упоминается в Деяниях апостолов (Деяния 1:23–26) как один из двух кандидатов на место Иуды Искариотского после его измены и смерти. Его избрали из-за жеребьевки вместе с Матием. Традиционно считается, что Стахий проповедовал в Византии (Константинопольском регионе), а также в Малой Азии.

Амплий был римлянином и учеником апостола Павла. Его называют в Послании Римлянам (Рим. 16:8) как доброго сотрудника апостольской миссии. Согласно церковному преданию, Амплий проповедовал в Италии и Македонии.

Кроме Стахия и Амплия, Новый Завет и церковные источники вспоминают ряд учеников Христа, которых принято называть Семидесятью апостолами. Эти апостолы активно проповедовали по всему Средиземноморью: Азия, Финикия, Греция, Италия, Малая Азия. Большинство из них погибли мученической смертью, поскольку их служение сопровождалось гонениями на ранних христиан.

Церковный праздник 31 октября — день памяти святого мученика Эпимаха

Эпимах жил в Римской империи во времена гонений на христиан, вероятно, в III-IV веке. Он был обычным мирянином, известным своей праведностью, смирением и непоколебимой верой в Бога.

Эпимах принял мученическую смерть за Христа. Предание свидетельствует, что он отказался от поклонения идолам, за что был подвергнут жестоким пыткам. Его пытки включали издевательства, ушибы и другие телесные страдания, но он оставался непоколебимым в вере. В конце концов, он отдал свою жизнь за Христа, став мучеником.

Приметы 31 октября

Если 31 октября морозное и ясное небо, зима будет снежной и холодной.

Идет дождь — зима будет мокрой и теплой, а весна — ранней.

Большое количество желудей и орехов на деревьях обещает морозную зиму.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день следует избегать нескольких вещей: не стоит давать или брать деньги в долг, лениться или бездельничать, а также лучше не заводить разговоров с незнакомыми людьми.

Что можно делать завтра

По народным верованиям, 31 октября принято готовить блюда из курицы — считается, что если в этот день съесть хотя бы небольшой кусочек курятины, то неприятности и беды обойдут вас стороной.