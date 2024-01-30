31 января — какой церковный праздник, какие народные традиции связаны с огнем и почему

Завтра, 31 января, в православном календаре день памяти святителя Никиты. Святитель Никита начинал свой монашеский и святительский путь в Киево-Печерском монастыре, где его наставником был святой Антоний Печерский. Славился своей мудростью, добротой, добродетелью и любовью к Богу и людям. Он основал многие церкви и монастыри, поддерживал образование и культуру, защищал православие от иностранных влияний. Он также был великим чудотворцем, который имел дар пророчества, целителя и покровителя в трудную минуту. Святитель Никита умер в 1108 году.

Церковный праздник 31 января – день памяти мучеников-бессеребренников Киры и Иоанна

Мученики-бессеребряные Кира и Иоанн были врачами, которые лечили больных бесплатно, верой в Иисуса Христа. Они жили в III веке в городе Александрия, где проповедовали христианство и исцеляли души и тела людей. Во время преследования христиан под царем Диоклетианом, их арестовали и подвергли жестоким пыткам. Они не изменили своей вере и не прекратили свое служение, даже в тюрьме. Они также помогли мученице Афанасии и ее трем дочерям: Феодотии, Феоктисти и Евдоксии, которые тоже признались христианами и отказались от идолопоклонства. Все они были приговорены к смерти и казнены мечом. Их мощи были похоронены в одной могиле, где они продолжали творить чудеса.

Их жизнь и подвиги описаны в житиях святых, которые являются жанром христианской литературы, повествующей о жизни, деятельности и чудесах святых людей. Жития мучеников-бессеребренников Киры и Иоанна были написаны в V-VI веках на греческом, латинском, коптском, грузинском, армянском и других языках. Они содержат много интересных подробностей об их врачебном искусстве, их влиянии на народ, их отношениях с властью и другими святыми.

Мученики-бессеребряные Кира и Иоанн почитаются как покровители врачей, больных и страдающих. Они также являются главными святыми города Менуфия в Египте, где находится их храм. Они имеют много икон, на которых изображены с медицинскими атрибутами, такими как ножницы, пинцеты, стаканы, снадобья и т.д. Они также часто изображены с мученицей Афанасией и ее дочерьми, или с усеченной головой Иоанна Крестителя, которого они чтили как своего предшественника и наставника.

Приметы 31 января

Народные приметы 31 января / Фото: Pexels

Яркое пламя в печи – к стуже.

Услышать крик вороны – скоро придет мороз.

Воробьи начали утеплять гнезда – будет холод.

Что завтра нельзя делать

Святителя Никиту в народе считали защитником от пожара, поэтому большинство запретов и традиций были связаны именно с огнем. Например, ни в коем случае нельзя было с ним шутить, оставлять без внимания. Также пытались не покидать дом в этот день, чтобы оградить от нечистой силы и огня. Любой скандал мог перерасти в очень серьезный, потому запрещалось ссориться.

Что можно делать завтра

В старину в этот день обязательно проводили уборку в доме. Особенно важно было подмести пол веником, смоченным в освященной воде. Обязательно читали молитве от пожаров, обращаясь к святителю Никите.

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