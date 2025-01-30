31 января — какой церковный праздник, почему нельзя рассказывать о доходе, повышении на работе или планах

Завтра, 31 января, в православном календаре день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Кир и Иван были врачами по профессии, но они не брали оплату за свои услуги. Они исцеляли людей не только от физических недугов, но и молились за них, помогая им обрести веру и духовное здоровье. В те времена, когда медицина была далеко от уровня, к которому мы привыкли сегодня, эти святые стали для многих надеждой и опорой.

Святые Кир и Иоанн прославились тем, что исцеляли людей от различных болезней — от простых недугов до тяжелых физических страданий. Их молитвы были сильными, и многие переживали чудеса. Они не принимали денег за свои услуги, потому и получили звание "бессеребряные". Они считали, что медицина – это дар Божий, и что Бог не нуждается в вознаграждении за свои дары. В своей жизни Кир и Иоанн проявляли глубокое христианское милосердие. Они много работали для добра ближних, в том числе пытались распространять христианское учение и помогали тем, кто страдал от разных бед.

На иконах святые Кир и Иоанн часто изображаются как врачи, держащие в руках медицинские инструменты или лечащие больных. Они иногда изображены в сопровождении ангелов, что подчеркивает их святость и божественную помощь. Их жизнь и пример служения являются вдохновением для многих христиан, стремящихся помогать другим не только материально, но и духовно, бескорыстно и с любовью.

Приметы 31 января

Народные приметы 31 января / Фото: pixabay.com

Оттепель – будет дождливое лето и плохой урожай картофеля.

Дрова шипят, плохо горят – придет потепление.

На водоемах нет льда – до ранней весны.

Что завтра нельзя делать

Этот день считается неблагоприятным для переезда, потому что в новое жилье вы заберете с собой невзгоды, беды и проблемы со здоровьем. Также не следует рассказывать о планах на будущее, своем доходе или повышении по работе – у вас начнется "черная полоса" в жизни.

Что можно делать завтра

Этот день в старину считался благоприятным для колдунов и колдунь. С ними старались не ссориться, чтобы те не наложили на человека сглаз. Крестьяне обходили погреба, проверяли, сколько запасов осталось.

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