36,6 – уже не норма: вот какая температура тела считается нормальной

В течение суток температура тела человека постоянно изменяется и может варьироваться в пределах двух градусов.

Рассказываем, какая температура тела считается нормальной согласно стандартам ВОЗ.

Согласно стандарту, нормальной температурой тела считается 36,6˚С. Однако, это уже не норма. На сегодняшний день медики расширили диапазон границ от 35,5 до 37,2 ˚С. Это будет зависеть от пола человека и места его обитания. К примеру, у женщин за две недели до менструального цикла температура может снижаться до 36,2-36,5˚С.

Какая нормальная температура в подмышечной впадине:

у младенцев – 36,8˚С;

у детей до 3 лет – 37,4˚С;

у детей до 6 лет – 37,0˚С;

у людей до 65 лет – 36,8-36,9˚С;

у людей старше 65 лет – 36,3˚С.

При температуре 29,5 °C люди падают в обморок, а при температуре ниже 26,5 °C погибают.

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