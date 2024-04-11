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37 популярных украинских фамилий, означающих, что предки верили в чрезвычайную силу природы

37 популярных украинских фамилий, означающих, что предки верили в чрезвычайную силу природы

Украинские фамилии / Фото: Freepik

Языковед в своей работе развил интересное мнение о происхождении некоторых популярных украинских фамилий.

Немногим известно, но наши фамилии несут в себе много тайн и целую историю рода. Родовые имена могут рассказать о наших предках много интересного, чем они занимались, во что верили, как жили. Например, есть такие украинские фамилии, которые несут в себе значение дохристианских верований наших предков, их действительно очень много.

Какие фамилии означают, что предки верили в чрезвычайную силу природы

Дмитрий Бучко, известный украинский ученый-языковед, эксперт в области ономастики, в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян" высказал мнение о принадлежности носителей таких фамилий к культу языческих богов. Это могут быть все родовые имена, связанные с верованиями, что растения обладают чрезвычайной силой и могуществом.

Бучко считал, что именно антропонимы, имеющие значение растений, могут нести в себе смысловую нагрузку принадлежности к языческим культам, где обожествлялась сама природа. В частности, это могут быть родовые имена, производные от названий цветов, растений, деревьев, кустов, овощных культур, грибов, которые во времена язычества наделялись целебной силой.

Список фамилий, относящихся к данной категории:

  • Дубовый;
  • Дубицкий;
  • Дубовский;
  • Дубовец;
  • Липка;
  • Ольховый;
  • Граб;
  • Кленовый;
  • Слива;
  • Осокин;
  • Очеретяный;
  • Горошко;
  • Горохов;
  • Лобода;
  • Череда;
  • Крапива;
  • Лепеха;
  • Хмеленко;
  • Квитка;
  • Квитченко;
  • Лозовой;
  • Лозинский;
  • Кочан;
  • Кочанова;
  • Колосов;
  • Шишкин;
  • Тычинская;
  • Лоза;
  • Бульба;
  • Капуста;
  • Капустин;
  • Редька;
  • Буряк;
  • Огурцов;
  • Боровик;
  • Грибовский;
  • Дубовик.

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