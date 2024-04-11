37 популярных украинских фамилий, означающих, что предки верили в чрезвычайную силу природы

Немногим известно, но наши фамилии несут в себе много тайн и целую историю рода. Родовые имена могут рассказать о наших предках много интересного, чем они занимались, во что верили, как жили. Например, есть такие украинские фамилии, которые несут в себе значение дохристианских верований наших предков, их действительно очень много.

Какие фамилии означают, что предки верили в чрезвычайную силу природы

Дмитрий Бучко, известный украинский ученый-языковед, эксперт в области ономастики, в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян" высказал мнение о принадлежности носителей таких фамилий к культу языческих богов. Это могут быть все родовые имена, связанные с верованиями, что растения обладают чрезвычайной силой и могуществом.

Бучко считал, что именно антропонимы, имеющие значение растений, могут нести в себе смысловую нагрузку принадлежности к языческим культам, где обожествлялась сама природа. В частности, это могут быть родовые имена, производные от названий цветов, растений, деревьев, кустов, овощных культур, грибов, которые во времена язычества наделялись целебной силой.

Список фамилий, относящихся к данной категории:

Дубовый;

Дубицкий;

Дубовский;

Дубовец;

Липка;

Ольховый;

Граб;

Кленовый;

Слива;

Осокин;

Очеретяный;

Горошко;

Горохов;

Лобода;

Череда;

Крапива;

Лепеха;

Хмеленко;

Квитка;

Квитченко;

Лозовой;

Лозинский;

Кочан;

Кочанова;

Колосов;

Шишкин;

Тычинская;

Лоза;

Бульба;

Капуста;

Капустин;

Редька;

Буряк;

Огурцов;

Боровик;

Грибовский;

Дубовик.

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