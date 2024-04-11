37 популярных украинских фамилий, означающих, что предки верили в чрезвычайную силу природы

Языковед в своей работе развил интересное мнение о происхождении некоторых популярных украинских фамилий.
Немногим известно, но наши фамилии несут в себе много тайн и целую историю рода. Родовые имена могут рассказать о наших предках много интересного, чем они занимались, во что верили, как жили. Например, есть такие украинские фамилии, которые несут в себе значение дохристианских верований наших предков, их действительно очень много.
Какие фамилии означают, что предки верили в чрезвычайную силу природы
Дмитрий Бучко, известный украинский ученый-языковед, эксперт в области ономастики, в своей работе "Фамилии Бойковщины и язычество восточных славян" высказал мнение о принадлежности носителей таких фамилий к культу языческих богов. Это могут быть все родовые имена, связанные с верованиями, что растения обладают чрезвычайной силой и могуществом.
Бучко считал, что именно антропонимы, имеющие значение растений, могут нести в себе смысловую нагрузку принадлежности к языческим культам, где обожествлялась сама природа. В частности, это могут быть родовые имена, производные от названий цветов, растений, деревьев, кустов, овощных культур, грибов, которые во времена язычества наделялись целебной силой.
Список фамилий, относящихся к данной категории:
- Дубовый;
- Дубицкий;
- Дубовский;
- Дубовец;
- Липка;
- Ольховый;
- Граб;
- Кленовый;
- Слива;
- Осокин;
- Очеретяный;
- Горошко;
- Горохов;
- Лобода;
- Череда;
- Крапива;
- Лепеха;
- Хмеленко;
- Квитка;
- Квитченко;
- Лозовой;
- Лозинский;
- Кочан;
- Кочанова;
- Колосов;
- Шишкин;
- Тычинская;
- Лоза;
- Бульба;
- Капуста;
- Капустин;
- Редька;
- Буряк;
- Огурцов;
- Боровик;
- Грибовский;
- Дубовик.
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