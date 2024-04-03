4 апреля – какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не остаться одиноким и бедным

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 апреля, в православном календаре – день памяти иконы Геронтисса. Икона Геронтисса, также известная как "Старица" или "Настоятельница", является одной из самых почитаемых святынь в православии, хранящейся в монастыре Пантократор на Святой горе Афон в Греции. Эта икона изображает Богоматерь, которая молится Спасителю в полный рост.

История иконы уходит в XI-XIV веков, когда монастырь Пантократор был основан и получил эту икону в дар от византийской знати. Икона считается чудотворной и особенно почитается среди пожилых людей, поскольку она известна как покровительница стариков.

Одна из легенд рассказывает о том, как икона помогла старцу-игумену на смертном одре, когда Богоматерь приказала священнику немедленно причастить его перед смертью. После этого старец спокойно скончался.

Икона Геронтисса также известна тем, что помогает в тяжелых жизненных ситуациях, в частности, вылечиться от тяжелых заболеваний, таких как рак. Верующие молятся перед ней о исцелении и помощи в решении проблем.

Церковный праздник 4 апреля – день памяти преподобного Иосифа Песнописца

Преподобный Иосиф Песнописец был выдающимся церковным деятелем и композитором церковных гимнов. Он родился на Сицилии в благочестивой христианской семье. Его родители, Плотий и Агафья, были известны своей благотворительностью.

Иосиф снискал славу благодаря своим канонам — форме церковной поэзии, которая используется в православном богослужении. Он стал одним из известнейших авторов канонов в Византийской империи. Его творчество оказало существенное влияние на развитие византийской церковной музыки и поэзии.

Приметы 4 апреля

Народные приметы 4 апреля / Фото: Pexels

Уже начали трещать сверчки — пришла настоящая весна.

Темные облака медленно двигаются — к затяжному дождю.

Солнечная погода указывает, что пшеница уродит зернистой.

Что завтра нельзя делать

Не стоит начинать новые дела, особенно серьезные, или планировать будущее — ничто из этого не сбудется так, как задумано. Нельзя обижать животных и птиц, иначе останетесь одиноким на весь год. Запрещено заниматься рыбалкой – это принесет бедность.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям, сон, который приснился в ночь на 4 апреля, в течение 12 дней обязательно сбудется. Но нельзя о нем никому рассказывать.

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