Церковный праздник 4 апреля / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 4 апреля, в православном календаре день памяти преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи . Иосиф родился примерно в 810 году в Сицилии. Его юность пришлась на сложные времена: остров атаковали арабы, поэтому семья вынуждена была бежать к Фессалонике. Здесь он и стал монахом.

Затем Иосиф перебрался в Константинополь, в знаменитый Студийский монастырь. Он ревностно защищал святые иконы, когда византийские власти пытались их запретить. Поэтому его сослали в Херсонес (ныне Крым). Однако, когда иконопочитание восстановили, Иосиф вернулся в столицу и продолжил свое дело.

Главное наследие Иосифа – это его гимны и каноны, многие из которых и сегодня звучат в церквях. У него был особый талант вкладывать богословскую глубину в поэтические строки. Умер после 886 года, оставив после себя бесценное сокровище духовной поэзии.

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Юрий (Георгий) жил в X веке. Родился в богатой семье, но оставил все и пошел в горы Малеи (Пелопоннес, Греция), чтобы посвятить жизнь молитве.

Он поселился в одинокой келье, далеко от суеты мира. Строгий пост, непрерывная молитва и духовное очищение сделали его образцом для других монахов. К нему приходили люди за советами, а после смерти ему приписывали чудеса.

Приметы 4 апреля

Народные приметы 4 апреля / © unsplash.com

Дождь или снег – весна будет затяжной и холодной.

Если ночью еще мороз, заморозки могут длиться до Пасхи.

Сильный ветер – лето будет бурным, с грозами.

Что сегодня нельзя делать

Лучше отложить важные проекты и не браться за новые начинания. В народных традициях этот день считался неблагоприятным для посадки растений, поскольку еще могут быть похолодания.

Что можно делать сегодня

В этот день обязательно обращаются к преподобному Иосифу Песнописцу за помощью в творчестве, особенно те, кто занимается музыкой, поэзией и богослужебными текстами. А вот преподобного Юрия из Малеи просят о духовной силе, выдержке в трудностях и защите от жизненных проблем.