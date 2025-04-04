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4 апреля — какой церковный праздник, кому особенно нужно молиться святым в этот день
Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Сегодня, 4 апреля, в православном календаре день памяти преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи . Иосиф родился примерно в 810 году в Сицилии. Его юность пришлась на сложные времена: остров атаковали арабы, поэтому семья вынуждена была бежать к Фессалонике. Здесь он и стал монахом.
Затем Иосиф перебрался в Константинополь, в знаменитый Студийский монастырь. Он ревностно защищал святые иконы, когда византийские власти пытались их запретить. Поэтому его сослали в Херсонес (ныне Крым). Однако, когда иконопочитание восстановили, Иосиф вернулся в столицу и продолжил свое дело.
Главное наследие Иосифа – это его гимны и каноны, многие из которых и сегодня звучат в церквях. У него был особый талант вкладывать богословскую глубину в поэтические строки. Умер после 886 года, оставив после себя бесценное сокровище духовной поэзии.
Юрий (Георгий) жил в X веке. Родился в богатой семье, но оставил все и пошел в горы Малеи (Пелопоннес, Греция), чтобы посвятить жизнь молитве.
Он поселился в одинокой келье, далеко от суеты мира. Строгий пост, непрерывная молитва и духовное очищение сделали его образцом для других монахов. К нему приходили люди за советами, а после смерти ему приписывали чудеса.
Приметы 4 апреля
Дождь или снег – весна будет затяжной и холодной.
Если ночью еще мороз, заморозки могут длиться до Пасхи.
Сильный ветер – лето будет бурным, с грозами.
Что сегодня нельзя делать
Лучше отложить важные проекты и не браться за новые начинания. В народных традициях этот день считался неблагоприятным для посадки растений, поскольку еще могут быть похолодания.
Что можно делать сегодня
В этот день обязательно обращаются к преподобному Иосифу Песнописцу за помощью в творчестве, особенно те, кто занимается музыкой, поэзией и богослужебными текстами. А вот преподобного Юрия из Малеи просят о духовной силе, выдержке в трудностях и защите от жизненных проблем.