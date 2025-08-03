Церковный праздник 4 августа / © Фото из открытых источников

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Завтра, 4 августа, в православном календаре день памяти святых семерых мучеников Эфесских.

По легенде, юноши были сыновьями знатных эфесских семей и служили в армии, но тайно исповедовали христианство. Когда император Декий прибыл в Эфес для преследования христиан, он приказал всем жителям поклониться языческим богам. Юноши отказались, были разоблачены и арестованы.

Впоследствии, под видом раскаивающихся, юноши получили время, чтобы помолиться. Они пошли к пещере на горе Охлон, где умоляли Бога о помощи, заснули — и так пролежали более 150 или даже 200 лет, по разным версиям.

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Во времена правления императора Феодосия II (408–450), когда в империи шли споры о воскресении мертвых, хозяин той земли, где была пещера, решил открыть ее в поисках сокровищ. Когда пещеру вскрыли, отроки проснулись, считая, что спали только одну ночь.

Один из них — Ямвлих — пошел в город купить хлеб и удивился, что везде свободно говорят о Христе. Он расплатился монетой времен Декия, чем вызвал подозрение. Так выяснилось, что юноши чудесно заснули на несколько столетий. Их привели к императору Феодосию, который был тронут и укрепился в вере в воскресение мертвых.

После разговора с императором отроки снова заснули — на этот раз уже навеки. Их тела остались в пещере, которая впоследствии стала местом паломничества.

Церковный праздник 4 августа — день памяти святой преподобной мученицы Евдокии.

Евдокия была красивой, образованной и богатой женщиной. Сначала она вела греховную жизнь: жила ради наслаждения, имела связи с влиятельными мужчинами, и именно так получила большое имение. Ее красота притягивала многих, а образ жизни был далек от христианского.

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Однажды, услышав чтение Священного Писания из уст христианского монаха Германоса, остановившегося в доме поблизости, Евдокия ощутила глубокий душевный переворот. Эти слова тронули ее так, что она стала размышлять над смыслом жизни и вечности.

Она покаялась, приняла святое крещение, а потом раздала свое имущество бедным и вступила в женский монастырь, став монахиней.

В монастыре преподобная Евдокия вела аскетическую, подвижническую жизнь, отличалась постом, молитвой и суровым послушанием. Впоследствии ее избрали настоятельницей монастыря. Она исцеляла больных, обращала грешников, изгоняла бесов, и обладала даром духовного прозрения.

При императоре Траяне (98–117), начались очередные гонения на христиан. Когда римский наместник узнал влияние и деятельность Евдокии, ее арестовали и привезли на суд. Она твердо исповедовала веру во Христа, за что была подвергнута жестоким пыткам и, наконец, усечена мечом.

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Приметы 4 августа

Народные приметы 4 августа / © unsplash.com

Погода на 4 августа показывает, какая будет осень.

Услышать гром в этот день — осень будет поздней и теплой.

Утром на траве много росы — ждите хорошего урожая.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям, в этот день категорически не советуют занимать деньги — иначе рискуешь попасть в затяжные финансовые затруднения. Также считается, что дарить комнатные растения 4 августа — нехороший знак: вместе с цветком можешь ненароком отдать свое счастье или навлечь невзгоды в личных отношениях.

Что можно делать завтра

Святую Евдокию считают покровительницей во времена духовной слабости — к ней обращаются с молитвами об укреплении веры и о силе выстоять перед жизненными испытаниями. Этот день считается последним удобным временем для уборки огурцов: по народному убеждению, после 4 августа они теряют и вкус, и аромат, и пользу.