4 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя гулять после заката и жаловаться на свекровь

Завтра, 4 декабря, в православном календаре день памяти великомученицы Варвары. Святая Великомученица Варвара была христианкой, жившей в III-IV веках в Римской империи. Она была дочерью богатого язычника Диоскора, который запер ее в башне, чтобы защитить от мира. Варвара приняла христианство тайно от отца и потребовала, чтобы в башне было три окна в честь Пресвятой Троицы. Когда Диоскор узнал об этом, он отвел ее к римскому правителю, который подверг ее жестоким пыткам и приговорил к смерти. Диоскор сам отрезал голову своей дочери, но затем был убит молнией за свой грех. Варвара стала одной из четырнадцати святых помощников и покровительницей артиллеристов, саперов, горняков, шахтеров, инженеров и других профессий, связанных с огнем и взрывами.

Церковный праздник 4 декабря – день памяти преподобного Иоанна Дамаскина

Преподобный Иоанн Дамаскин был одним из величайших богословов и писателей православной церкви. Он родился около 675 г. в Дамаске, в христианской арабской семье, и получил энциклопедическое образование в греческом духе. Он был министром Дамасского халифа, но позже оставил светскую жизнь и стал монахом в монастыре Саввы Освященного, где он занялся поэзией и философией. Он скончался в монастыре около 753 года.

Преподобный Иоанн Дамаскин написал много произведений на разные темы, такие как догматика, полемика, аскетика, экзегеза, гомилетика и гимнография. Его известнейший труд "Точное изложение православной веры", где он последовательно изложил основы христианского вероучения в том виде, который признает православная церковь. Он также активно выступал против иконоборчества и защищал почитание святых образов. Он создал основы схоластического метода, позже получившего развитие у средневековых теологов Запада. Он считается одним из отцов Церкви и основателем православного вероучения.

Приметы 4 декабря

Народные приметы 4 декабря / Фото: Pexels

Южный ветер — к морю.

Ночью ясное небо – ждите сильного похолодания.

Днем будет ясная погода — вечером мороз станет сильнее.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что в этот день лучше не выходить гулять после заката, потому что нечистая сила может увести человека за собой. Издавна верили, что лучше на Варварин день не жаловаться на свекровь, потому что дела могут только ухудшиться.

Что можно делать завтра

В этот день разрешалось заниматься рукоделием. Даже существовало поверье, что вещи, созданные 4 декабря женскими руками, имеют особую силу. Также помогали беднякам, особенно детям, верили, что это принесет удачу.

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