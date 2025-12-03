4 декабря— какой церковный праздник, почему мужчинам в этот день в любом случае нельзя ругать жен

Церковный праздник 4 декабря / © Фото из открытых источников

Завтра, 4 декабря, в православном календаре день памяти святой великомученицы Варвары. Она жила примерно в III-IV веке в городе Никомидии (современная Турция). Отец ее, Диоскор, был богатым язычником, который очень оберегал дочь и пытался изолировать ее от мира, строя для нее высокую башню, чтобы она не контактировала с чужими людьми и не упала под влияние чужих религиозных учений.

Однако Варвара, уже с раннего возраста испытывая призвание ко Христу, тайно приняла крещение и посвятила себя служению Богу. Когда ее отец узнал о вере дочери, он был ужасно разгневан. По разным преданиям, Диоскор сам выдал Варвару римскому наместнику или привел ее на суд. Несмотря на угрозы и пытки, она оставалась непоколебимой в вере, отказывалась от отречения и молитвой укрепляла своих мучителей.

Варвару подвергли жестоким пыткам: избивали, резали, пытались заставить отречься от Христа. Все пытки она выдержала с мужеством и благодатью. В конце концов ее казнил собственный отец, который, по легенде, сразу после этого погиб от удара молнии, что символизирует Божью кару за жестокость.

Святая Варвара стала великомученицей не только за свою смерть, но и за силу духовной воли, твердость веры и готовность к самопожертвованию ради Христа. Ее чествуют как покровительницу тех, кто работает с огнем, строителей, артиллеристов, горняков и всех, кто подвергается внезапным опасностям, ведь по преданию она спасла людей от молнии и пожаров.

Церковный праздник 4 декабря — день памяти святого преподобного Дамаскина

Иоанн Дамаскин родился примерно в 675–680 году в городе Дамаск (современная Сирия) в христианской, уважаемой и зажиточной семье. Его отец — Сергей Мансур — был весьма уважаемым должностным лицом при дворе мусульманского халифата, занимался сбором налогов и оказал значительное общественное влияние.

Обучение Иоанна и его приемного брата (братом был сирота Косма, которого отец взял под опеку) поручили опытному монаху-ученому из Калабрии — Косма Калабрийский. Под его руководством Иоанн получил основательное образование — овладел философией, риторикой, наукой, богословием.

После смерти отца Иоанн унаследовал его должностные обязанности и находился в светском состоянии: был государственным служащим, впоследствии городским префектом, управляющим в Дамаске. Но, чувствуя призыв к духовной жизни, примерно в начале 700-х годов Иоанн покидает службу, отходит от мирских дел и вступает в монастырь Мар-Саба (близ Иерусалима), посвящая себя молитве, богословию, писанию и духовному труду.

В монастыре он получил сан пресвитера и в дальнейшем жил в монашеском чине, много писал — богословские трактаты, гимны, проповеди — стал одним из наиболее плодотворных авторов раннехристианской Церкви.

Его богословское наследие сыграло решающую роль во время споров об иконах — после смерти Иоанна, на так называемом соборе ереси иконоборчества (754) его осудили. Но уже на Второй Никейский собор (787) его позиция была полностью реабилитирована — уважение икон признали законным, и это стало большой победой для православия. Святой Иоанн Дамаскин ушел в вечность около 749-754 года.

Приметы 4 декабря

Народные приметы 4 декабря

Ясное небо 4 декабря — до морозной и снежной зимы.

Снег или иней на деревьях будет ранняя, суровая зима.

Туман 4 декабря — указывает на оттепели или дождливую зиму.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам в этот день существуют определенные запреты, которые следует соблюдать. Женщинам рекомендуют избегать споров со свекровями и отложить любое рукоделие — существует риск раниться или повредить руки. Самое строгое правило Варварьего дня касается мужчин: им категорически нельзя ссориться с женами. Иначе, по поверью, тело отзовется болью — может ныть поперек, дать знать о себе боль в суставах или появиться дискомфорт в животе.

Что можно делать завтра

Варвару Илиопольскую чтят как покровительницу женщин. В день ее памяти православные обращаются к святой с молитвами о даровании деторождение и защите детей от болезней. Святая Варвара оберегает от внезапной и насильственной смерти, помогает разрешать семейные споры, приносит в дом гармонию, спокойствие и благополучие.