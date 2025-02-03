4 февраля — какой церковный праздник, женщинам в этот день строго запрещается делать одну вещь

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Исидора Пилусиотского. Исидор родился примерно во второй половине IV века в городе Александрия (Египет) в знатной и богатой семье. Его родственником, вероятно, был архиепископ Александрийский Феофил, а также его преемник Кирилл Александрийский. Получив основательное образование в риторических и философских науках, он мог совершить блестящую карьеру, но избрал другой путь.

Еще юношей Исидор покинул светскую жизнь и ушел в монастырь в городе Пелусий (на северо-востоке Египта, в дельте Нила). Там он посвятил себя строгому аскетизму, молитве, изучению Священного Писания и духовному наставничеству. Его благочестие и мудрость сделали его известным не только среди монахов, но и среди духовенства и правителей.

Исидор был ревностным сторонником чистоты веры и церковной дисциплины. Он активно выступал против ересей и нравственного упадка среди духовенства. Особенно поддерживал Александрийского патриарха Кирилла в борьбе с несторианством (учением, отрицавшим, что Дева Мария родила Бога, признавая во Христе две отдельные личности – человеческую и Божью).

Основное наследие святого – его переписка, которая насчитывает более 2000 писем. В них он обращался к императорам, епископам, монахам и простым христианам, давая им наставления в вопросах веры, нравственности, толкования Священного Писания и духовной жизни. Он был прямолинеен и бесстрашен в своих наставлениях, осуждая пороки и призывая к покаянию.

Исидор Пелусиотский умер примерно в 440-450 годах. Его святость была признана еще при жизни, а после смерти его почитали как одного из великих отцов Церкви.

Приметы 4 февраля

Народные приметы 4 февраля / Фото: pixabay.com

Началась метель — она продлится неделю подряд.

Снежит – летом будет богатый урожай.

На деревьях много инея до богатого урожая озимой пшеницы.

Что завтра нельзя делать

Следует быть максимально осторожным за рулем, это очень неудачный день для поездки. Женщинам строго запрещается уговаривать своих мужчин, желать им неприятностей, иначе его характер испортится и семейная жизнь не заладится.

Что можно делать завтра

Крестьяне в этот день обязательно проверяли ульи, встряхивали их, а также заглядывали в щели, чтобы понять, как пчелы пережили зиму. В лесу начинается период "звериных свадеб", поэтому пытались больше сидеть дома.

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