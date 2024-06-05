4 фразы, которых нельзя говорить детям: эти слова программируют на бедность и неудачи

Психологи рекомендуют при общении со своими детьми избегать этих слов.
Рассказываем, какие фразы нельзя говорить своим малышам, так как они влияют на формирование низкой самооценки.
Каких четырех фраз категорически нельзя говорить детям
- "У нас нет на это денег". Если ваш ребенок хочет какую-то вещь, а вы не можете себе этого позволить, лучше говорить, что купите в другой раз. А сейчас у вас есть деньги только на необходимые вещи, например, продукты, одежду и т.д. Таким образом, ребенок будет знать, что деньги всегда есть, поэтому во взрослой жизни не будет иметь трудностей с финансами.
- "Не жили богато, нечего и начинать". Это одна из самых опасных установок, программирующих ребенка на неудачи и нереализованность во взрослой жизни. Ведь ребенок будет думать, что богатство ему недоступно, много денег могут иметь только избранные люди. Поэтому будет бояться даже думать о больших деньгах и не будет пытаться воплотить свои мечты в жизнь.
- "Нам очень тяжело достаются деньги". Еще одна опасная фраза, которая может обречь ребенка на то, что он будет зарабатывать себе на жизнь низкооплачиваемым трудом. Во взрослой жизни ребенку, постоянно слышавшему эту фразу, будет казаться, что он никогда не добьется успеха собственными усилиями, потому что это тяжело.
- "Ты меня разочаровываешь". Не следует говорить таких слов своему ребенку, если вы хотите видеть его счастливым и успешным. Поскольку такая установка становится следствием постоянного заслуживания любви, внимания или денег. Ваш ребенок будет считать себя недостойным каких-либо ресурсов по праву рождения. А постоянно будет стараться угодить другим, чтобы получить какое-то благо для себя. Особенно опасны такие слова для девочек, они формируют у них комплекс неполноценности.
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