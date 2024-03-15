4 фразы, которыми родители программируют своих детей на бедность: что говорить вместо этого

Мы все слышали такие фразы от родителей, поэтому не стоит их говорить своим детям, чтобы не обречь на финансовые трудности в будущем.
Все свои привычки и убеждения ребенок берет из своей семьи. Поэтому следует быть крайне осторожными и не говорить лишнего. Поскольку фразы родителей становятся в будущем убеждениями уже взрослого человека. И эти установки часто мешают добиваться успехов в финансовом плане. Рассказываем, какие фразы не нужно говорить своим детям, чтобы не навредить их финансовому благополучию.
Какие фразы родителей программируют детей на бедность: что лучше говорить
- "Нет денег". Если ребенок будет слышать от родителей постоянные сетования на затруднительное материальное положение, то во взрослую жизнь он пойдет с убеждением, что без больших денег человеку ничего не добиться. А надо говорить: "У нас есть деньги на еду и одежду", "Сейчас мы не готовы это приобрести, давай в следующий раз". Надо объяснять малышу, если он хочет игрушку, но нет возможности ее купить, что деньги есть, только пока на другие нужды.
- "Рано тебе еще о деньгах думать". Напротив, надо с детства обучать ребенка финансовой грамотности. Экономисты говорят, что ребенок должен иметь свои карманные деньги уже с шести лет, чтобы до подросткового возраста смог научиться правильно распоряжаться финансами. Ибо тогда выходит, что во взрослой жизни подавляющее большинство людей не может эффективно распределить свой бюджет, так как в детстве никто не научил этому.
- "Не жили богато, нечего и начинать". Не стоит говорить такое в кругу семьи, даже в шутку. Поскольку такая фраза превращается в установку, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Надо говорить своему ребенку, что возможности для зарабатывания денег есть повсюду, нужно только учиться, работать над собой и можно будет добиться финансового благополучия.
- "Здесь ничего твоего нет, вот заработаешь — будет". Такая фраза убивает в ребенке самооценку и может обречь на то, что он во взрослой жизни будет сводить концы с концами. Поскольку ему не захочется учиться и развиваться, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом. Ребенку будет хотеться как можно скорее устроиться хоть на какую-нибудь работу, чтобы были свои деньги.
Читайте также:
Одно простое действие – и ребенок всегда будет вас слушаться: как стать авторитетными родителями
Как говорить с подростком, чтобы он вас услышал: шесть советов от психологов