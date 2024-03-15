4 фразы, которыми родители программируют своих детей на бедность: что говорить вместо этого

Мы все слышали такие фразы от родителей, поэтому не стоит их говорить своим детям, чтобы не обречь на финансовые трудности в будущем.

Все свои привычки и убеждения ребенок берет из своей семьи. Поэтому следует быть крайне осторожными и не говорить лишнего. Поскольку фразы родителей становятся в будущем убеждениями уже взрослого человека. И эти установки часто мешают добиваться успехов в финансовом плане. Рассказываем, какие фразы не нужно говорить своим детям, чтобы не навредить их финансовому благополучию.

Какие фразы родителей программируют детей на бедность: что лучше говорить

"Нет денег". Если ребенок будет слышать от родителей постоянные сетования на затруднительное материальное положение, то во взрослую жизнь он пойдет с убеждением, что без больших денег человеку ничего не добиться. А надо говорить: "У нас есть деньги на еду и одежду", "Сейчас мы не готовы это приобрести, давай в следующий раз". Надо объяснять малышу, если он хочет игрушку, но нет возможности ее купить, что деньги есть, только пока на другие нужды.

Если ребенок будет слышать от родителей постоянные сетования на затруднительное материальное положение, то во взрослую жизнь он пойдет с убеждением, что без больших денег человеку ничего не добиться. А надо говорить: "У нас есть деньги на еду и одежду", "Сейчас мы не готовы это приобрести, давай в следующий раз". Надо объяснять малышу, если он хочет игрушку, но нет возможности ее купить, что деньги есть, только пока на другие нужды. "Рано тебе еще о деньгах думать". Напротив, надо с детства обучать ребенка финансовой грамотности. Экономисты говорят, что ребенок должен иметь свои карманные деньги уже с шести лет, чтобы до подросткового возраста смог научиться правильно распоряжаться финансами. Ибо тогда выходит, что во взрослой жизни подавляющее большинство людей не может эффективно распределить свой бюджет, так как в детстве никто не научил этому.

Напротив, надо с детства обучать ребенка финансовой грамотности. Экономисты говорят, что ребенок должен иметь свои карманные деньги уже с шести лет, чтобы до подросткового возраста смог научиться правильно распоряжаться финансами. Ибо тогда выходит, что во взрослой жизни подавляющее большинство людей не может эффективно распределить свой бюджет, так как в детстве никто не научил этому. "Не жили богато, нечего и начинать". Не стоит говорить такое в кругу семьи, даже в шутку. Поскольку такая фраза превращается в установку, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Надо говорить своему ребенку, что возможности для зарабатывания денег есть повсюду, нужно только учиться, работать над собой и можно будет добиться финансового благополучия.

Не стоит говорить такое в кругу семьи, даже в шутку. Поскольку такая фраза превращается в установку, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Надо говорить своему ребенку, что возможности для зарабатывания денег есть повсюду, нужно только учиться, работать над собой и можно будет добиться финансового благополучия. "Здесь ничего твоего нет, вот заработаешь — будет". Такая фраза убивает в ребенке самооценку и может обречь на то, что он во взрослой жизни будет сводить концы с концами. Поскольку ему не захочется учиться и развиваться, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом. Ребенку будет хотеться как можно скорее устроиться хоть на какую-нибудь работу, чтобы были свои деньги.

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