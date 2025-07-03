Церковный праздник 4 июля / © Unsplash

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Завтра, 4 июля, в православном календаре день памяти святого Андрея, архиепископа Критского. Родился около 660 года в городе Дамаске в Сирии в благочестивой христианской семье. Интересно, что до семи лет он не разговаривал, и родители считали его немым. Однако после причастия Святых Таин в храме речь чудесно восстановилась — это считается одним из его первых чудес.

В юности его отдали на обучение в Иерусалимский монастырь Святого Саввы Освященного, один из самых древних и авторитетных монастырей Палестины. Там он изучил Священное Писание, церковное пение, богословие и риторику.

Его способности были отмечены церковной иерархией, и впоследствии Андрей был отправлен в Константинополь как представитель Иерусалимской Церкви для участия в Шестом Вселенском Соборе (680–681), осудивший монофелитство (ересь, признававшая лишь одну волю во Христе — божественную), отрицая человеческий. Там он проявил себя как глубокий богослов и знаток догматов.

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Впоследствии святой был поставлен архиепископом острова Крит, где он проявил себя мудрым пастырем, проповедником и защитником Православия. Святой Андрей умер около 740 года, по некоторым источникам — во время путешествия в Константинополь. Его похоронили в Гортыне — древней столице Крита.

Церковный праздник 4 июля — день памяти святой преподобной Марты

Святая Марта жила в VI веке в Антиохии. С раннего возраста стремилась к монашеской жизни, но семья уговорила ее выйти замуж за Иоанна. Родила сына — будущего Симеона Стилита Младшего, выдающегося отшельника.

Приблизительно за год до смерти видела в видении ангелов с зажженными свечами, которые возвестили ей дату брака со Христом. Умирала мирно и похоронена у столба своего сына на чудесной горе.

Много раз появлялась людям, чтобы исцелять больных и наставлять на праведный путь. Самое известное явление — к настоятелю монастыря, где стоял столб ее сына: сказала ему, что светильник на ее могиле призван напоминать о необходимости молитвы.

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Приметы 4 июля

Народные приметы 4 июля / © unsplash.com

Сильный западный ветер — к быстрому изменению погоды.

На рассвете туман — ждите дождей в ближайшие дни.

Громко и весело поют птицы — будет теплым лето.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость предостерегает воздерживаться от ссуды и дачи денег в долг, ведь это может привести к материальным трудностям. Также не рекомендуется возбуждать важные дела в первой половине дня — есть риск встретиться с препятствиями или неприятностями.

Что можно делать завтра

К святому Андрею обращаются в молитвах, прося исцеления от немоты и очищения от грехов. В его честь готовят овсяную кашу, а девушкам, желающим выйти замуж, по народным верованиям советуют приготовить и употребить овсяный кисель — это считается знаком, что свадьба вскоре состоится.