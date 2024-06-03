4 июня — какой церковный праздник, почему опасно купаться в водоемах и хлопать кого-то по плечу

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 июня, в православном календаре – день памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского. Был выдающимся духовным лидером, жившим во времена императора Константина Великого.

Митрофан происходил из знатной семьи; его отец, Дометий, был братом римского правителя Проба. После перехода в христианство Дометий стал пресвитером, а впоследствии и епископом. После смерти Дометия его сыновья Проб и Митрофан продолжили его дело.

Он был известен своей святой жизнью и мудростью, что привлекло внимание императора Константина Великого. Император взял его в Рим, а затем перенес в Византию (Константинополь), где Митрофан и был назначен Патриархом на I Вселенском Соборе 325 года.

Митрофан умер в 326 году в возрасте 117 лет. Его святые мощи покоятся в Константинополе, в храме, возведенном в его честь. Его большая работа и основы, которые он положил, сделали его символом единства Церкви и мудрости.

Приметы 4 июня

Народные приметы 4 июня / Фото: Unsplash

Фиалка вечером цветы раскрыла – лето будет теплым и солнечным.

На восходе солнца душно – ждите дождя.

Дождь – такая погода еще 2-3 дня продержится.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили. Лучше посвятить день работе. Также запрещалось хлопать кого-то по плечу – можно "нахлопать" болезнь. Нельзя купаться в открытых водоемах – водяной ищет, с кем повеселиться, а потому может затянуть на дно.

Что можно делать завтра

Считалось, чтобы быть счастливым в этот день нужно много работать. А еще важно убрать в доме и зажечь свечи вечером — так можно навлечь богатство и благополучие.

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