Церковный праздник 4 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 4 июня, в православном календаре - день памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского. Родился в III веке в Византии в семье Дометиана, который происходил из древнего римского императорского рода, однако отрекся от мирских благ для служения Христу.

После смерти отца Митрофан занял место епископа в Византии. В 313 году император Константин Великий провозгласил веротерпимость и уже через несколько десятилетий Византия была переименована в Константинополь. Митрофан же стал первым архиепископом города.

В 325 году, когда был созван I Вселенский собор в Никее, Митрофан был уже преклонных лет, поэтому физически на нем он не присутствовал, но послал своего представителя — пресвитера Александра. Митрофан отошел к Богу примерно в 236 году.

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Приметы 4 июня

Народные приметы 4 июня / © unsplash.com

Жаркий день до засушливого лета.

Активные пчелы — к теплой и сухой погоде.

Громко квакают лягушки до дождя.

Что завтра нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя купаться в реках или озерах, потому что вода “беспокойна” и вы можете навлечь на себя беду. Не следует хлопать кого-нибудь по плечу, иначе таким прикосновением можно передать ему болезнь.

Что можно делать завтра

Очень важно в этот день приложить максимум усилий на работе — все вернется к вам сторицей. А то, что было сделано с искренней душой, принесет положительный результат.