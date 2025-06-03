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4 июня — какой церковный праздник, почему нельзя купаться в реках или озерах
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 4 июня, в православном календаре - день памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского. Родился в III веке в Византии в семье Дометиана, который происходил из древнего римского императорского рода, однако отрекся от мирских благ для служения Христу.
После смерти отца Митрофан занял место епископа в Византии. В 313 году император Константин Великий провозгласил веротерпимость и уже через несколько десятилетий Византия была переименована в Константинополь. Митрофан же стал первым архиепископом города.
В 325 году, когда был созван I Вселенский собор в Никее, Митрофан был уже преклонных лет, поэтому физически на нем он не присутствовал, но послал своего представителя — пресвитера Александра. Митрофан отошел к Богу примерно в 236 году.
Приметы 4 июня
Жаркий день до засушливого лета.
Активные пчелы — к теплой и сухой погоде.
Громко квакают лягушки до дождя.
Что завтра нельзя делать
Считается, что в этот день нельзя купаться в реках или озерах, потому что вода “беспокойна” и вы можете навлечь на себя беду. Не следует хлопать кого-нибудь по плечу, иначе таким прикосновением можно передать ему болезнь.
Что можно делать завтра
Очень важно в этот день приложить максимум усилий на работе — все вернется к вам сторицей. А то, что было сделано с искренней душой, принесет положительный результат.