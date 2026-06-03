Кого приходит церковь 4 июня / © pexels.com

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Завтра, 4 июня, в православном календаре – день памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского. Митрофан жил в III–IV веках, в период, когда христианство еще исходило из тени преследований и постепенно приобретало официальный статус в империи. Он происходил из знатной и влиятельной семьи, проживавшей в Византии — будущем Константинополе.

Его отец Дометий был братом римского правителя Проба, что обеспечивало семье высокий социальный статус. Тем не менее, Митрофан избрал путь служения Церкви, а не государственной карьеры, что для той эпохи было важным духовным выбором.

Первоначально Митрофан служил в Византии, где проявил себя как ревностный христианин и мудрый наставник. Впоследствии он стал епископом этого города. Его деятельность пришлась на время, когда Византий еще не имел статуса имперской столицы.

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Когда император Константин Великий решил перенести столицу Римской империи к востоку и создать новый город — Константинополь, именно Митрофан стал одним из первых духовных лидеров, поддержавших этот исторический шаг.

После основания Константинополя, как новой столицы империи, Митрофан был признан первым патриархом города. Хотя формально титул патриарха еще не был совсем установлен в то время, церковная традиция конкретно его считает первым предстоятелем Константинопольской церкви.

Он участвовал в развитии церковной организации, поддерживал распространение христианства и укрепление авторитета в новой столице.

Святой Митрофан не смог лично присутствовать на Первом Вселенском соборе в Никее (325 год) из-за преклонного возраста и болезни. Однако он послал своего преемника Александра, которому доверил представлять Константинопольскую церковь.

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Предложения свидетельствуют, что Митрофан еще при жизни предсказал будущее величия Церкви и своевременно передал управление преемнику.

Святой Митрофан скончался около 326 года. Его похоронили в Константинополе, и впоследствии он был канонизирован как святой.

Приметы 4 июня

Народные приметы 4 июня / © pexels.com

Дождь 4 июня — примета, что лето будет урожайным, особенно на зерновые.

Тихий ветер или полное безветрие — к стабильной погоде в ближайшие дни.

Южный ветер — к жаре в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

В народном воображении леность в этот день носила почти греховный характер. Люди стремились использовать каждый час с пользой, иногда даже сознательно откладывали сон, чтобы успеть сделать побольше дел до ночи. Вместе с тем существовали и оговорки. Например, избегали прикосновений к плечу другого человека — верили, что таким жестом можно перенести болезнь или недуг. Также осторожно относились к купанию в открытых водоемах, считая это опасным и несвоевременным в этот период.

Что можно делать завтра

День называли «Навозник» из-за существовавшего в крестьянском быту обычая: именно в это время удобряли паровые, то есть незасеянные поля. Землю готовили к предстоящему урожаю, и считалось, что внесение удобрений в этот день особенно благоприятное — оно будто бы «закладывает основу» для щедрого хлеба осенью.

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