4 капли под корень— и хилый замиокулькас быстро оживет: выпустит новые побеги с большими листьями

Чем подкормить замиокулькас, чтобы ожил / © Pexels

«Долларовое дерево» часто теряет свою красоту, если ему не хватает питательных веществ. Листья бледнеют, появляются желтые пятна, а стебли становятся вялыми. Однако есть несколько проверенных народных методов, которые помогут реанимировать растение и ускорить его рост.

Сок алоэ. Достаточно добавить 4-5 капель свежевыжатого сока алоэ в литр воды и полить растение. Алоэ стимулирует рост корней и помогает замиокулькасу быстрее восстанавливаться.

Дрожжевой раствор. В 1 литре теплой воды растворите 10 г свежих дрожжей и чайную ложку сахара. Настаивайте несколько часов и полейте цветок. Такое удобрение оживляет корни и стимулирует появление новых побегов.

Отвар картофеля. Вода, остающаяся после варки картофеля без соли, содержит крахмал, питающий корни. Ее можно использовать вместо обычного полива раз в месяц.

Банановая кожура. Кожицу от банана мелко нашинкуйте и заложите в грунт у стебля. Она выделяет калий и магний, благодаря которым листья становятся крупными и насыщенно-зелеными.