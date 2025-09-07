- Дата публикации
4 капли под корень— и хилый замиокулькас быстро оживет: выпустит новые побеги с большими листьями
Чем лучше подкармливать замиокулькас, чтобы не болел и быстро рос.
«Долларовое дерево» часто теряет свою красоту, если ему не хватает питательных веществ. Листья бледнеют, появляются желтые пятна, а стебли становятся вялыми. Однако есть несколько проверенных народных методов, которые помогут реанимировать растение и ускорить его рост.
Чем подкормить замиокулькас, чтобы быстро рос и не болел
Сок алоэ. Достаточно добавить 4-5 капель свежевыжатого сока алоэ в литр воды и полить растение. Алоэ стимулирует рост корней и помогает замиокулькасу быстрее восстанавливаться.
Дрожжевой раствор. В 1 литре теплой воды растворите 10 г свежих дрожжей и чайную ложку сахара. Настаивайте несколько часов и полейте цветок. Такое удобрение оживляет корни и стимулирует появление новых побегов.
Отвар картофеля. Вода, остающаяся после варки картофеля без соли, содержит крахмал, питающий корни. Ее можно использовать вместо обычного полива раз в месяц.
Банановая кожура. Кожицу от банана мелко нашинкуйте и заложите в грунт у стебля. Она выделяет калий и магний, благодаря которым листья становятся крупными и насыщенно-зелеными.
Сахарная вода. Чайная ложка сахара на стакан воды — это простое, но крайне эффективное угощение для замиокулькаса. Поливать таким раствором можно раз в 3-4 недели, чтобы поддержать энергию роста растения.