4 марта — какой церковный праздник, который запрещается делать в этот день, чтобы не потерять удачу

Завтра, 4 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Герасима в Иордане. Один из известнейших святых Палестины, подвижник VI века, основатель Иорданского монастыря. Его жизнь полна подвигов аскетизма, молитвы и любви ко всему живому.

Герасим родился в Ликии (Малая Азия) примерно в начале V века. С юности он стремился к духовной жизни и стал монахом. Посетил Египет, где познакомился с местными подвижниками-отшельниками. Около 450 года поселился в Палестине, в Иорданской пустыне, недалеко от реки Иордан. Чтобы глубже сосредоточиться на молитве и посте, преподобный жил в суровых условиях: в пещере питался только хлебом, финиками и водой. Однако во время Великого поста он вообще покидал свою келью и находился в пустыне, не беря с собой даже пищи.

Впоследствии вокруг него собрались ученики, и он основал монастырь (лавру), действовавший по особому уставу. В будни монахи жили уединенно, в одиночестве, посвящая время молитве и труду, а в субботу и воскресенье собирались на общую молитву и трапезу. Герасим поддерживал православное учение во время христологических споров, раскалывавших Церковь в то время. Он был современником и приверженцем святителя Евтимия Великого и Иоанна Богослова.

Одна из самых известных историй о святом – его дружба со львом. Однажды он встретил льва, страдавшего от раненой лапы, в которой застрял острый шип. Святой вытащил его и перевязал рану. Благодарный хищник не покинул монаха, а стал ходить за ним всюду, как прирученный пес. Герасим поручил льву охранять возивший воду монастырского осла. Но однажды купцы похитили осла, а лев, не зная об этом, вернулся в монастырь сам. Считая, что лев съел осла, Герасим наказал его, заставив носить воду вместо украденного животного. Впоследствии лев случайно наткнулся на тех же купцов, которые похитили осла, и с ревом погнался за ними. Купцы испугались, оставили осла, и лев привел его обратно в монастырь. С тех пор монахи еще больше полюбили льва, а тот и дальше жил рядом со святым.

Когда Герасим умер (около 475 года), лев пришел на его могилу, взревел от горя, лег и больше не встал.

Приметы 4 марта

Народные приметы 4 марта / Фото: Unsplash

Сильный ветер — к ветреному году.

Ясный день – лето будет жарким.

Дождь – до поздней весны.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что обидящего животное могут постичь невзгоды: скот может болеть, а хозяин потерять удачу. В этот день старались не работать тяжело, особенно не начинать новых больших дел. Считалось, что они будут тщетными или быстро сойдут насмарку. Верили, что ссоры в этот день могут доставить несчастье на весь следующий месяц. Поэтому старались быть сдержанными и дружелюбными.

Что можно делать завтра

Считалось, что 4 марта хорошо избавляться от всего лишнего, особенно старых вещей, чтобы не тащить в дом "зимнюю застою". Люди наблюдали за погодой: если день был теплым, это предвещало раннюю весну. Крестьяне начинали готовить инвентарь к полевым работам. Поскольку преподобный Герасим известен своей добротой к зверям, наши предки верили, что в этот день нужно относиться к домашним и диким животным. Хозяева обязательно кормили скот более вкусным кормом, а птиц — хлебными крошками.

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