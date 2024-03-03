4 марта — какой церковный праздник, почему нужно наводить порядок в доме и следить за скворцами

Завтра, 4 марта, в православном календаре день памяти Герасима Иорданского. Святой Герасим Иорданский, также известный как Авва Герасим, был христианским святым, монахом и великим аскетом V века.

Герасим родился в провинции Ликия (ныне территория Турции) в богатой семье. В юном возрасте он избрал подвижническую жизнь и провел некоторое время в Тивайской пустыне в Египте. Позже он переехал в Иорданскую пустыню в Святой Земле, где основал монастырь, который стал популярным местом для мужчин, стремящихся к христианскому совершенству.

Герасим часто налагал на себя тяжелое страдание. Великий пост он проводил, не кушая ничего, кроме святого Причастия. В монастыре, который он основал, было не менее 70 отшельников, которые практиковали жизнь в уединенной келье пять дней в неделю, а затем собирались на литургию и Евхаристию.

Приметы 4 марта

Народные приметы 4 марта / Фото: Pexels

Какая погода в этот день, такова будет зима.

Уже прилетели скворцы – через месяц снег полностью расстанет.

Уже вернулись из теплых краев птицы — весна будет ранней.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки наши предки. Также пытались не начинать разговор с незнакомыми людьми, они могут унести из вашей жизни благополучие. Лучше не отправляться в долгое путешествие – оно не принесет счастья.

Что можно делать завтра

В старину верили, если увидеть в этот день скворца, то весь год будешь счастливым, ведь эти птицы "приносят" на своих крыльях весну. Также пытались навести в доме порядок, чтобы избавиться от бед и несчастий.

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