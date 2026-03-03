Церковный праздник 4 марта / © pexels.com

Завтра, 4 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Герасима в Иордане. Герасим родился в одной из южных провинций Малой Азии — Ликии, в зажиточной семье. Имя, которое он носил в мире, — Григорий. С юности он отличался искренним благочестием, но чувствовал призыв к суровому служению Богу. В молодости принял монашеский постриг, оставив семейное состояние и светские дела.

Первые годы своей монашеской жизни Герасим провел в пустыне Фиваиды в Египте — одном из главных центров раннего христианского монашества. Там он погрузился в аскетическую борьбу за чистоту сердца, постоянные молитвы, пост и отдаление от всего мирского.

Позже, около 450 года, он отправился к Святому Земле и поселился в пустыне у реки Иордана, где основал свою обитель — монастырь-лавара.

Герасим сам показывал пример чрезвычайной суровости в духовной жизни: во время Великого поста он, по свидетельству, не принимал ничего, кроме Святого Причастия, живя душой в молитве.

Первоначально молодой Герасим некоторое время был под влиянием ереси Евтихия и Диоскора (монофизитство), отрицавшей человеческую природу Иисуса Христа. Но под влиянием святого Евфимия Великого он отошел от этой ошибки и стал ревностным защитником православной веры.

Согласно церковным преданиям, он даже присутствовал на IV Вселенском соборе в Халкидоне 451 года, где подтверждалось православное учение о Христе как единственном человеке с двумя природами — божественном и человеческом.

Один из самых известных рассказов о преподобном Герасиме — о взаимоотношениях со львом. К монастырю подошел раненый лев, и Герасим, жалея животное, вынул из ступни острый остов или терновник. С того времени лев стал его верным спутником, помогая в труде и служении. Когда же святой умер, лев пришел на его могилу, лег и, не выдержав печали, тоже умер рядом. Эта история стала символом полной преданности, любви и гармонии животного мира с боголюбивой человеческой душой.

Приметы 4 марта

Если мороз утром, весна будет ранняя, а лето урожайное.

Сильный ветер в этот день предвещает бурю или непогоду в ближайшие дни.

Солнце утром — до ясной и теплой весны.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день особенно важно не обижать птиц — тем, кто нарушит это правило, угрожает отсутствие счастья и гармонии в жизни. Также не рекомендуют делать большие покупки или отправляться в дальний путь: любая поспешность или неосторожность может обернуться неудачей.

Что можно делать завтра

К Герасиму обращаются с молитвами о духовных и физических силах, исцелении от болезней — даже животных — а также о развитии кротости, благоразумия и терпения. Народные обычаи в этот день советуют тщательно проветрить дом, очистить пространство от старого и ненужного. Когда-то делали обереги из можжевельника, подметали пол веником из полыни. Особенно символическим считалось выбросить старую обувь — вместе с ней шли все невзгоды и злая энергия из дома.