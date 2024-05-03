4 мая — какой церковный праздник, почему запрещено оскорблять пернатых и брать в руки острые предметы

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Пелагеи. Также известна как Пелагия Таврическая, была христианской святой, жившей в III веке в городе Тарсе, на территории современной Турции. Она родилась в богатой и знатной семье язычников и была дочерью влиятельных родителей.

По преданию, Пелагия услышала проповедь об Иисусе Христе от христиан и сразу поверила в христианское учение, решив посвятить свою жизнь Богу. Она была обручена с наследником императора Диоклетиана, но отказалась от земного брака, утверждая, что обручена с Сыном Божьим.

Ее отказ вызвал гнев императорского наследника, который, будучи очарован ее красотой, пытался жениться на ней. Пелагия же, утверждая свою преданность Богу, отвергла его предложения. Взбешенный ее отказом, наследник оставил ее в покое на время, надеясь, что она изменит свое мнение.

Пелагия обратилась к епископу Клинону, чтобы получить святое Крещение. После таинства крещения она начала проповедовать и обращать многих в христианство. Ее мать, ужесточившись, сообщила царскому сыну, что Пелагия отказалась быть его женой из-за того, что стала христианкой. Опечаленный юноша пронзил себя мечом, не желая видеть Пелагию на муках.

Мать Пелагии, опасаясь гнева императора, привела ее на суд как христианку и виновницу смерти наследника престола. Диоклетиан пытался увести ее от веры, предлагая земные блага и почести, но Пелагия отвергла все предложения с презрением. В результате Диоклетиан осудил Пелагию на мучения.

Согласно легенде, Пелагия вошла в раскаленную печь с молитвой, и ее тело расплавилось, как миро, заполнив город приятным ароматом. Ее кости остались нетронутыми в огне и были выброшены язычниками за город. Львы пришли из пустыни и охраняли кости святой, не допуская к ним ни птиц, ни зверей. Епископ Клинон собрал кости и похоронил их с почестями. На месте погребения был построен храм.

Приметы 4 мая

Народные приметы 4 мая / Фото: Unsplash

Росы нет на траве утром — к смене погоде.

Ливень — к большому урожаю.

Много майских жуков — ждите летнюю засуху.

Что завтра нельзя делать

Наши предки прислушивались к кукушке, и в этот день наши предки заметили, что наши предки в этот день не спешат. Верили, что легко получить серьезную травму. Также святая мученица Пелагея считается покровительницей птиц, поэтому запрещалось оскорблять пернатых, резать домашнюю птицу на мясо.

Что можно делать завтра

Верующие могут помолиться святой, прося о ее покровительстве. В древности девушки гадали на женихов. Пытались увидеть лицо того, кто поведет их к венцу.

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