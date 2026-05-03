- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 385
- Время на прочтение
- 2 мин
4 мая — какой церковный праздник, который нужно обязательно сделать в этот день
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 4 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Пелагии. По преданию, Пелагия жила в Антиохии в III-IV веке. Она происходила из богатой среды и была известна необычайной красотой. В юности Пелагия вела светскую жизнь, соответствующую обычаям богатого города того времени. Однако, как свидетельствует традиция жития, ее сердце постепенно почувствовало пустоту земной славы и наслаждений.
Ключевым моментом в ее жизни стала встреча с проповедовавшим в городе епископом Нонном. Его слова о покаянии, милосердии и спасении глубоко коснулись Пелагии. Она осознала временность земной жизни и решила полностью изменить свой путь.
После этого Пелагия приняла крещение, отказалась от предыдущего образа жизни и раздала имущество бедным. Этот шаг стал символом радикального духовного обновления.
После обращения Пелагия покинула светскую среду и отправилась в Иерусалим, где, по преданию, провела остальную жизнь в строгом одиночестве. Она избрала путь аскезы, посвятив себя молитве, посту и духовному совершенствованию.
Ее жизнь в уединении стала примером полного отречения от земных благ и стремления к внутренней чистоте.
Пелагия завершила свой земной путь в молитве и уединении. По преданию, ее смерть была воспринята как мученическая, ведь вся ее жизнь после обращения стала непрерывным подвигом веры. Она не погибла от преследований в классическом смысле, но ее отречение от мира и полное посвящение Богу рассматривается как духовное мученичество.
Приметы 4 мая
Ясный и теплый день — до жаркого и урожайного лета.
Много майских жуков в воздухе — до сухого лета.
сильный ветер — к переменной и нестабильной погоде летом.
Что завтра нельзя делать
По народным представлениям в этот день особенно осуждается безразличие: если есть возможность помочь — не отвращайтесь и не отказывайте в милостыне или поддержке нуждающимся. Считается, что добрые дела 4 мая имеют особый вес.
Что можно делать завтра
Святую Пелагию почитают как покровительницу людей, которых несправедливо обидели. Поэтому в этот день традиционно советуют не проходить мимо чужой боли: поддержать обиженных, позаботиться о нуждающихся, накормить голодных, а также не оставлять без внимания бездомных животных.