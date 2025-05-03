Церковный праздник 4 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 4 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Пелагии. Пелагия родилась в семье аристократов, была хороша и имела все возможности для того, чтобы жить роскошно. Но сердце ее стремилось к чему-то большему. Она приняла христианскую веру, что стало подлинным испытанием для ее жизни. Это решение сделало ее мишенью для языческой власти, ведь в то время христианство еще не было признано государством, и каждый, кто отвергал языческие боги, подвергался тяжким мучениям.

По всей вероятности, ее красота была еще одним фактором, из-за которого пытались покорить ее, предлагая отказаться от веры, но Пелагия оставалась непоколебимой. Она отказывалась поклоняться языческим богам и не преклонялась перед требованиями римской власти, стремившейся сломить ее дух. Эти стойкие убеждения стали ее большим наследием для последующих поколений христиан.

И, в конце концов, за отказ отречься от веры она была подвергнута пыткам и, после того как ее испытывали на выносливость и стойкость, была казнена.

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Приметы 4 мая

Народные приметы 4 мая / © unsplash.com

Кукушка поет, это обещает хорошую погоду.

Черемуха зацвела, лето будет жарким и засушливым.

День пасмурный — начнутся затяжные дожди.

Что завтра нельзя делать

В день церковного праздника 4 мая следует избегать ссор и конфликтов. Церковь категорически осуждает лень, алчность, зависть и месть. Согласно народным приметам, сегодня нельзя отказывать нуждающимся в помощи или милостыне, если есть возможность поддержать их.

Что можно делать завтра

Святая Пелагия является покровительницей тех, кто испытал несправедливый образ. В этот день необходимо обязательно поддержать тех, кого обидели, помочь нуждающимся и позаботиться о голодных и бездомных животных.