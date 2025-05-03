ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
37
Время на прочтение
2 мин

4 мая — какой церковный праздник, который обязательно нужно сделать в этот день, чтобы получить благословение от святой Пелагии

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 4 мая

Церковный праздник 4 мая / © Фото из открытых источников

Завтра, 4 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Пелагии. Пелагия родилась в семье аристократов, была хороша и имела все возможности для того, чтобы жить роскошно. Но сердце ее стремилось к чему-то большему. Она приняла христианскую веру, что стало подлинным испытанием для ее жизни. Это решение сделало ее мишенью для языческой власти, ведь в то время христианство еще не было признано государством, и каждый, кто отвергал языческие боги, подвергался тяжким мучениям.

По всей вероятности, ее красота была еще одним фактором, из-за которого пытались покорить ее, предлагая отказаться от веры, но Пелагия оставалась непоколебимой. Она отказывалась поклоняться языческим богам и не преклонялась перед требованиями римской власти, стремившейся сломить ее дух. Эти стойкие убеждения стали ее большим наследием для последующих поколений христиан.

И, в конце концов, за отказ отречься от веры она была подвергнута пыткам и, после того как ее испытывали на выносливость и стойкость, была казнена.

Приметы 4 мая

Народные приметы 4 мая / © unsplash.com

Народные приметы 4 мая / © unsplash.com

  • Кукушка поет, это обещает хорошую погоду.

  • Черемуха зацвела, лето будет жарким и засушливым.

  • День пасмурный — начнутся затяжные дожди.

Что завтра нельзя делать

В день церковного праздника 4 мая следует избегать ссор и конфликтов. Церковь категорически осуждает лень, алчность, зависть и месть. Согласно народным приметам, сегодня нельзя отказывать нуждающимся в помощи или милостыне, если есть возможность поддержать их.

Что можно делать завтра

Святая Пелагия является покровительницей тех, кто испытал несправедливый образ. В этот день необходимо обязательно поддержать тех, кого обидели, помочь нуждающимся и позаботиться о голодных и бездомных животных.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie