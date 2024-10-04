4 модных оттенка волос на 2025 год: в трендах остается естественность

В следующем году в трендах будут золотистые и каштановые цвета с медным отблеском. Такие оттенки выглядят натурально, поэтому будут подходить всем женщинам без исключения. Каждая представительница прекрасного пола сможет выбрать для себя совершенный цвет, который подчеркнет ее естественную красоту. Рассказываем, какие цвета волос будут на пике безумной популярности в 2025 году.

Медный каштан

Какие оттенки волос в трендах 2025 года / Фото: pixabay.com

Такой мягкий оттенок подойдет тем, кто имеет тёплый тон кожи и выбирает естественность. Если вы обладательница темных волос, то стилисты рекомендуют выбирать именно этот оттенок, который освежит общий образ, сделает локоны более сияющими и объемными.

Медный

Какие оттенки волос в трендах 2025 года / Фото: pixabay.com

Дерзкая медь остается в трендах уже несколько лет подряд, что не удивительно. Ведь медный оттенок волос выгодно подчеркивает цвет глаз, подсвечивает кожу лица, делает ее мягкой и нежной. К медному в качестве эксперимента можно добавить темные пряди — тогда ваш образ будет элегантным и роскошным одновременно.

Золотистый оттенок

Какие оттенки волос в трендах 2025 года / Фото: pixabay.com

Такой естественный цвет подходит блондинкам и девушкам с русыми волосами. Теплый оттенок будет подчеркивать естественность образа, делать его игривым и легким. Если добавить в тон немного медного или коричневого оттенка, можно создать совершенный аутфит, но без радикальных преобразований.

Покраска с темными прядями

Какие оттенки волос в трендах 2025 года / Фото: pixabay.com

К золотистому или медному добавьте темный шоколад – и вы будете на пике популярности в 2025 году. Такое окрашивание можно делать в технике омбре, шатуш или мелирования. Новый цвет ваших волос будет отлично дополнять любой образ – романтический, деловой или праздничный.

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