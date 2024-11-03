4 ноября — какой церковный праздник, о чем следует помнить, если хотите сохранить деньги и здоровье

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 ноября, в православном календаре день памяти святого преподобного Иоакиния Великого. Святой Иоакинтий родился в сербской благочестивой семье. По легендам, он еще с детства имел большое желание служить Богу и посвятить себя монашеской жизни. После вступления в монастырь он быстро стал известен своей верой, любовью к Богу и добродетелями, поэтому многие из православных верующих приходили к нему по совету и благословению.

Святой Иоакинтий избрал суровый подвижнический путь, практикуя молитву, пост и уединение. Его учение и пример веры сделали его духовным лидером среди монастырей, и многие монахи искали его наставничества. Со временем он стал игуменом (настоятелем) одного из великих монастырей, вероятно, монастыря в Ипеке (современный Печ), а впоследствии – архиепископом Сербии.

Святой Иоакинтий славился своими чудесами и молитвами о больных, и люди свидетельствовали, что за его молитвами происходили многочисленные исцеления. У него был дар прозорливости, предполагая определенные события. Считается, что он также способствовал духовному обновлению в регионе, укрепляя веру и помогая возродить церковь после различных трудностей и преследований. После многих лет служения и трудов для Церкви, Иоакинтий отошел к Господу. Его смерть стала трагическим событием для всех, кто знал его, но вскоре вокруг его памяти стали свидетельствовать о чудесах.

Церковный праздник 4 ноября – день памяти святых мучеников Никандра и Ермея

Они были христианскими святыми и мучениками, жившими в III веке во время гонений на христиан в Римской империи. Они считаются образцами веры и преданности Христу, поскольку прошли через великие страдания ради своей веры.

Никандр и Ермей были ревностными христианами и, вероятно, служили в армии. Они избрали путь служения Богу и усердно выполняли Его заповеди, несмотря на сложные обстоятельства. Их вера стала для них очень важной, и они открыто исповедовали ее, даже несмотря на риск быть схваченными.

Никандр и Ермей не только сами соблюдали христианские добродетели, но и активно проповедовали христианское учение. Из-за своей деятельности и отказа поклоняться языческим богам они были схвачены римскими властями по приказу местного правителя. Их попытались заставить отречься от веры и принести жертвы римским богам. Во время допросов и пыток они остались стойкими в вере. Их подвергали жестоким испытаниям, однако ни один из них не отрекся от веры, отказавшись выполнить приказы власти.

В конце концов, за отказ отречься от христианства Никандр и Ермей были приговорены к мученической смерти. Считается, что они приняли смерть с молитвой и надеждой на воскресение и жизнь вечную.

Приметы 4 ноября

Народные приметы 4 ноября / Фото: Unsplash

Закат зеленоватого оттенка – до ясной и теплой погоды.

Много мышей – зима будет холодной.

Лес вдали почернел до оттепели.

Что завтра нельзя делать

Нельзя выходить на улицу, потому что в этот день по земле бродит нечистая сила. Запрещается выносить что-либо из дома, это к проблемам с финансами.

Что можно делать завтра

Чтобы уберечь здоровье, нужно над окнами и дверями нарисовать мелом кресты, которые оградят дом от злых духов.

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