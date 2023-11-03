4 ноября — какой церковный праздник, зачем рисовали над дверью кресты и разбрасывали ягоды рябины

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 ноября, в православном календаре – день памяти мучеников Никандра и Ермея. Святые мученики Никандр и Ермей были христианскими проповедниками, жившими в городе Мире в Ликии (современная Турция) в I веке. Они были учениками святого Тита, который сам являлся последователем апостола Павла. Активно проповедовали христианство и многих обратили в веру.

Об этом узнали правители, поклонявшиеся идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Ермея и Никандра подвергли смерти. Их мученичество считается одним из первых примеров христианского страдания за веру. Они являются покровителями врачей, аптекарей и больных.

Церковный праздник 4 ноября — день памяти преподобного Иоанникия Великого

Преподобный Иоанникий Великий был известным христианским аскетом и чудотворцем, жившим в VI-VII веках. Он родился в селе Марикат в Палестине в богатой и благочестивой семье. С детства стремился к духовной жизни и в 18 лет покинул светские дела, чтобы стать монахом.

Он находился в разных монастырях, где отличался своим смирением, смирением, молитвой и постом. В одном из монастырей он встретил преподобного Георгия, который являлся его духовным наставником и другом. Вместе они переселились на гору Олимп в Вифинии (современная Турция), где был основан новый монастырь.

Преподобный Иоанникий был избран игуменом монастыря и руководил им в течение 40 лет. Он являлся образцом аскетизма и благочестия для своих подчиненных и всех, кто приходил к нему за советом или помощью. Он также имел дар чудотворения и много раз творил чудеса в пользу людей. Например, он спас своего друга Георгия от нападения змеи, лечил больных, кормил голодных, останавливал эпидемию и наводнение.

Преподобный Иоанникий скончался в 85 лет. Его тело было погребено в монастырском соборе, где его мощи продолжают творить чудеса.

Приметы 4 ноября

Народные приметы 4 ноября / Фото: Pexels

На небе плывут волнистые тучи – скоро ухудшится погода.

Много мышей – к холодной зиме.

Куры чистят перья – к снегопаду.

Что завтра нельзя делать

В этот день старались не выходить лишний раз из дома, чтобы не навлечь на себя беду. Верили, что это самый плохой день года. Также не одалживали ничего, потому что верили, что это отдает счастье. Запрещалось впускать в дом незнакомцев, с ними в дом могут попасть нечистые силы.

Что можно делать завтра

А чтобы прогнать нечисть от своего дома, рисовали над дверью кресты. По этому поводу разбрасывали во дворе ягоды красной рябины. Не оставляли окна и двери открытыми на долгое время, чтобы плохая энергия не просочилась.

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