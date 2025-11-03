Церковный праздник 4 ноября / © unsplash.com

Завтра, 4 ноября, в православном календаре день памяти святого преподобного Иоанникия Великого. Родился в конце IV века (точная дата неизвестна) в христианской семье, почитавшей духовность и аскетизм. Еще юношей почувствовал призыв к духовной жизни и стремление к самопожертвованию ради Бога.

Иоаникий Великий стал монахом-отшельником, известным суровым аскетизмом и самоотречением. Жил в отдаленных местах Египта и Палестины, отдавая большинство своего времени молитве, посту и духовному труду. Его путь аскетизма сочетал сильную духовную дисциплину с глубокой любовью к людям, за что его чтили как духовного наставника.

Иоанник Великий имел многочисленных учеников и последователей, которых учил посту, молитве и борьбе со страстями. Стал одним из основателей организованного монашества в Палестине, открывая монастыри и пустынные обители. Его советы часто касались духовной борьбы против греха и развития внутренней свободы от страстей.

При жизни Иоаникий снискал славу чудотворца: ему приписывают исцеление больных и духовное предсказание. После смерти его память сохранили монастырские общины, а сам он стал почитаемым святым в православной и католической традиции.

Церковный праздник 4 ноября — день памяти святых мучеников Никандра и Ермея

Оба — Никандр и Ермей — были рукоположены в священство апостолом Титом (Titus), который, по преданию, был одним из семидесяти учеников Христовых и сотрудником апостола Павла. Никандр считается епископом города Мира (Ликия, Анатолия), Ермей — пресвитером (или старшим священником). В служении они проявляли ревность в проповеди Евангелия, обращении нечестивых и язычников к вере во Христа, объединяли пастырский труд с аскетической жизнью.

Из-за их активной веры и успехов в обращении язычников были арестованы и преданы суду перед префектом. Согласно преданию, когда их бросали в печь, “Господь послал ангела”, чтобы они могли претерпеть это страдание. В результате они мирно приняли мученическую смерть и “отошли к радости Господа”.

Приметы 4 ноября

Народные приметы 4 ноября

Звезды мигали или мерцали — ожидается ухудшение погоды с усилением ветра.

Много мышей видно — зима будет холодной.

Утром туман — это предвещает потепление.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день не стоит ни идти в гости, ни принимать гостей, потому что ни одно дело не принесет желаемого успеха. Также не рекомендуют ничего одалживать или давать соседям — особенно огонь: спички или свечи. Говорят, что, отдавая их, можно выносить из дома удачу и счастье.

Что можно делать завтра

Когда-то верили, что в этот день по земле бродит нечистая сила, поэтому люди тщательно оберегали свои дома, чтобы она никому не навредила и не смогла попасть внутрь. Для защиты на подоконник часто ставили гроздья рябины — сильный домашний оберег, отпугивавший зло.