4 октября — какой церковный праздник, почему женщинам запрещалось разговаривать с незнакомцами

Завтра, 4 октября, в православном календаре день памяти священномученика Иерофея. Священномученик Иерофей был христианским священником I века, первым епископом Афинским и учеником апостола Павла. Он был членом афинского ареопага и обратился ко Христу вместе с Дионисием Ареопагитом (память 3 октября). Святой присутствовал при погребении Богородицы и пел духовные песни и гимны, сопровождавшиеся музыкальными инструментами. По традиции он пострадал за веру во Христа и получил венец мученичества.

Церковный праздник 4 октября – день памяти преподобного Аммона

Преподобный Аммон был одним из величайших представителей египетского монашества в IV веке. Он родился в 294 году в Египте и был воспитан в христианском благочестии. В двадцатилетнем возрасте он женился на воле родственников, но сумел убедить свою жену сохранить драгоценность и жить с ней как брат с сестрой. После восемнадцати лет такой совместной жизни они порознь продолжили свои подвиги: Аммон удалился в Ливийскую пустыню, где стал первым настоятелем монастыря Келлий, а его жена – в женский монастырь. Аммон провел в пустыне двадцать два года и умер в 357 году. Он был другом и собеседником Афанасия Великого и Антония Великого, которым часто давал духовную науку. Он также написал несколько произведений о монашеской жизни, которые сохранились до наших дней.

Приметы 4 октября

Народные приметы 4 октября / Фото: Pexels

Громко фыркают лошади – будет теплая погода.

Вороны собрались в стае – погода начнет ухудшаться.

Береза еще не сбросила все листья – зима будет нескоро.

Что завтра нельзя делать

Девушкам и женщинам в старину запрещалось в этот день разговаривать с незнакомцами. Существовало поверье, что они точно обманут. Также лучше не браться за работу, кроме домашней. Верили, что это опасный день, когда выходят на поверхность земли злые силы.

Что можно делать завтра

В старину существовала традиция готовить в этот день настойку из лекарственных трав, собиравших летом. Настойку ставят в темное место и оставляли на ночь. Верили, что она помогает зимой лечить всевозможные болезни.

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