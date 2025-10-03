Церковный праздник 4 октября / © unsplash.com

Завтра, 4 октября, в православном календаре день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Еротей родился в Афинах, где получил основательное образование, что было характерно для того времени. Согласно церковным преданиям, он был учеником святого апостола Павла и вместе со святым Дионисием Ареопагитом активно проповедовал христианство в Афинах. Впоследствии Еротей был назначен епископом Афин и стал членом Ареопага — верховного суда этого города. Его служение сопровождалось многими чудесами, и он получил большое уважение среди христианской общины.

Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане, Еротей был арестован за пропаганду новой веры, противоречащей римским традициям. Во время допросов он подвергся жестоким пыткам, но остался верен своим убеждениям. Известно, что он был казнен, но детали его мученической смерти отличаются в разных источниках. Считается, что это вышло в IV веке.

Церковный праздник 4 октября — день памяти святого преподобного Франциска Ассизского

Родился в городе Ассизи в Италии в семье богатого купца Пьетро Бернардоне. Молодость Франциска была полна развлечений, роскошей и мечтаний о рыцарских подвигах. Однако после плена во время войны с Перуджей и глубоких размышлений над смыслом жизни он пережил духовное обращение. Отверг богатство и стал жить убого, посвятив себя служению Богу и ближним.

1209 Франциск получил от Папы Римского Иннокентия III утверждение на основание нового монашеского ордена, который должен жить по идеалам бедности, смирения и проповедования. Орден быстро распространился и к 1219 году насчитывал более 5 тысяч братьев.

1219 Франциск отправился в Египет, надеясь обратить мусульманского султана и содействовать миру во время крестовых походов. Хотя его миссия не принесла непосредственных результатов, она свидетельствовала о его приверженности идеалам мира и диалога.

В 1224 году, во время молитвы на горе Верна, Франциск получил стигматы — раны, подобные Иосифу Христу. Это считалось чудом и подтверждением его глубокого единства со Христом. Он умер 3 октября 1226 в Ассизи. Два года спустя после его смерти Папа Григорий IX провозгласил его святым.

Приметы 4 октября

Народные приметы 4 октября

Какая погода 4 октября, такая продержится еще 4 недели.

Пасмурная погода 4 октября — такова будет еще целый месяц.

Листья березы начали желтеть с верхушки — до ранней весны.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья советуют в этот день быть особенно осторожным: не доверять незнакомым людям, чтобы избежать обмана или мошенничества, и воздержаться от походов в лес, потому что легко можно заблудиться. Кроме того, лучше не перегружать себя многочисленными делами и тяжелой физической работой, иначе можно навредить здоровью.

Что можно делать завтра

К святому Еротею обращаются в самых сложных жизненных ситуациях, ища мудрости и поддержки в принятии важных решений. Он также небесный покровитель школьников и студентов, оберегая их на пути знаний. Народ считал этот день шатким и непредсказуемым, исполненным обмана и лицемерия, поэтому все следует делать с максимальной осторожностью. В древности 4 октября над дверью вешали пучки лука и чеснока как мощный оберег, отгоняющий зло и вредное волшебство.