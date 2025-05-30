4 признака того, что у вас хорошая карма и у вас нет кармических долгов, которые нужно отрабатывать

Какие признаки того, что у вас хорошая карма / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, что такое карма и какие признаки того, что она у вас чистая и у вас нет кармических долгов из прошлых жизней.

Что такое карма

Карма — это древняя философская концепция, этому учению уже более полутора тысячелетий и пришло оно к нам из индуизма и буддизма. Идея кармы проста, однако очень глубока: что посеешь, то и пожнешь. Каждый наш поступок имеет отражение во вселенной и возвращается к нам, часто неожиданным, но закономерным образом.

Как понять, что у вас чистая карма: четыре главных признака

Гармонические отношения с другими людьми. Если вас всегда поддерживают, уважают и ценят, это не случайность, а признак того, что в прошлых жизнях вы были добрым и порядочным человеком. И ваша карма вернулась вам посредством поддержки других людей. Сила в трудные моменты. В самые сложные времена вам удается найти в себе опору и двигаться дальше. Вас будто поддерживает невидимая сила или происходит неожиданный поворот в лучшую сторону. Все это результат ваших добрых дел, которые вы делали раньше. Чувство единства с миром. Вы эмпатическая и искренняя личность, вам не безразличны чужие страдания. Вам словно подсказывает интуиция, что человеку нужна помощь и вы поддерживаете его. Это проявление светлой чистой кармы. Счастливые стечения обстоятельств. Если вам каким-то странным образом постоянно везет — это не случайность, а ваша карма в действии. Это вознаграждение за ту энергию добра, которой вы так щедро делитесь с другими людьми.