4 растения, которые считаются символами здоровья и долголетия: они есть почти в каждом доме

Комнатные растения для долголетия / © pexels.com

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Комнатные растения издавна были не просто украшением дома. Им приписывали способность защищать дом, приносить благополучие, сохранять здоровье и даже помогать человеку дольше оставаться молодым. Особенно много таких поверий возникло вокруг неприхотливых растений, легко выращиваемых на подоконнике. Конечно, ни один цветок не способен буквально остановить старение. Однако современные исследования показывают, что присутствие растений в помещении может быть связано с понижением стресса и улучшением психологического самочувствия.

Герань — символ здоровья и жизненной силы

Герань или пеларгония — одно из растений, которое чаще всего можно было увидеть в украинских домах. В народных представлениях она считалась символом домашнего уюта, здоровья и благополучия.

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По приметам, если герань хорошо растет и обильно цветет, в доме царят покой и благополучие. Особенно ценили растение пожилые люди, связывая его с жизненной силой и долголетием.

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Алоэ — растение для долголетия

Алоэ издавна занимает особое место в народной культуре. Толстые сочные листья этого растения ассоциировались с выносливостью, восстановлением и жизненной силой.

Существовало поверье, что алоэ в доме помогает сохранять здоровье и защищает жителей от проблем. В некоторых традициях растение считали своеобразным домашним оберегом.

В то же время, не следует самостоятельно использовать сок комнатного алоэ для лечения или употреблять его внутрь: различные виды растения и препараты на их основе могут иметь разное действие.

Фикус — для покоя и благополучия

Фикус часто связывали со стабильностью, обилием и семейным благополучием. По народным приметам, хорошо развитое растение символизирует крепость дома и гармонию между его обитателями.

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Есть и более современное объяснение его популярности. Уход за растениями вынуждает человека регулярно переключаться от бытовых дел, наблюдать за ростом и поддерживать контакт с живой природой.

Каланхоэ — к здоровью и долгим годам жизни

Каланхоэ также относится к растениям, которым в народе приписывались особенные свойства. Считалось, что если этот цветок хорошо растет в доме, он приносит жителям здоровье и защищает дом от негатива.

Из-за неприхотливости каланхоэ часто выращивали люди, которые не имели возможности уделять много времени домашнему садоводству. Оно хорошо чувствует себя при достаточном освещении и не требует частого полива.

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