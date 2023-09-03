4 сентября — какой церковный праздник, что означает, когда льет дождь и на что указывают ягоды рябины

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 сентября, в православном календаре чествования иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина". Икона Божией Матери Неопалимая Купина – это одна из самых прекрасных и загадочных святынь христианства. Она изображает Пресвятую Деву Марию с Младенцем внутри восьмиконечной звезды, которая символизирует куст горевшего терновника, не сгоравшего на горе Синае. По библейскому преданию, с этого куста говорил Бог с пророком Моисеем и дал ему десять заповедей. Это событие стало прообразом непорочного зачатия Девы Марии от Святого Духа и рождения Иисуса Христа.

Икона Божией Матери Неопалимая Купина имеет богатую историю и значение. Она считается чудотворной и имеет силу защищать от пожаров, молний, бед и недугов. Она также помогает людям в сложных жизненных обстоятельствах, особенно когда нужно найти выход из безвыходной ситуации. Она является покровительницей семьи, брака, материнства и младенчества.

Приметы 4 сентября

Народные приметы 4 сентября / Фото: Pexels

Весь день льет дождь, осень будет сухой.

Многие ягоды рябины на морозную зиму.

На луке много шелухи – ждите холодной зимы.

Что завтра нельзя делать

В этот день не было принято приближаться к огню. Считалось, что именно 4 сентября он может обжечь человека или заняться дома. Если же зажигали свечу, потом тушили ее руками.

Что можно делать завтра

В этот день верующие обязательно читают молитву перед иконой "Неопалимая Купина" для защиты от пожара. Также просили Богородицу помочь справиться со страстями, выжечь все возможные грехи.

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