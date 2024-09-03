4 сентября — какой церковный праздник, почему не следует носить в этот день вещи темного цвета

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Он был одной из выдающихся фигур раннего христианства, известен своей стойкой защитой христианской веры. Его жизнь и мученическая смерть стали символом преданности Богу и сопротивления языческой власти.

Святой Вавила родился в Антиохии, одном из самых больших и влиятельных городов Римской империи. Антиохия была одним из первых мест, где христианство начало распространяться и где верующих впервые назвали христианами. Вавила был преданным пастырем и ревностным проповедником, известным своей любовью к пастве и несгибаемой верой. Он стал епископом Антиохии в период больших испытаний для Церкви, когда христиане подвергались преследованиям со стороны римских императоров.

Существует несколько преданий о жизни святого Вавилы, но наиболее известен эпизод, когда он вступил в конфликт с римским императором. Император, имя которого не сохранилось во всех источниках, хотел войти в христианский храм в Антиохии, чтобы принести там языческую жертву. Святой Вавил решительно запретил императору осквернить святыню, не позволив ему переступить порог храма. Это событие вызвало гнев императора, и Вавил был арестован. Он был подвергнут пыткам, но, несмотря на страдания, не отступил от своей веры и не отрекся от Христа.

В конце концов, святой Вавил был казнен по приказу императора. Его смерть стала примером непоколебимой веры для христиан того времени. Вавилу убили вместе с тремя его учениками — юношами, которые также приняли мученическую смерть, отказавшись отречься от своей веры.

Церковный праздник 4 сентября – день памяти святого пророка Моисея Боговидца

Он является одной из центральных фигур в иудейской, христианской и исламской традициях. Он играет немаловажную роль как вождь израильтян, пророк, законодатель и посредник между Богом и народом.

Моисей родился в Египте во время, когда фараон издал приказ убивать всех новорожденных еврейских мальчиков из-за страха перед ростом численности израильского народа. Чтобы спасти сына, мать Моисея спрятала его в корзину и отпустила по Нилу. Корзину нашла дочь фараона, усыновившая Моисея и воспитавшая его как египетского принца.

Несмотря на то, что Моисей вырос при дворе фараона, он всегда сознавал свое еврейское происхождение. Однажды, увидев, как египтянин избивает еврейского раба, Моисей вступился за него и убил египтянина. После этого Моисей был вынужден бежать из Египта, потому что опасался за свою жизнь.

Моисей поселился в земле Мидиан, где женился на Сепфоре, дочери мидианского священника Иофора. Во время пастухования овец на горе Хорив Моисей увидел необычное зрелище — горящий куст, который не сгорал. С этого куста к нему обратился Бог, давший Моисею задачу вернуться в Египет и вывести израильтян из рабства.

Моисей возвратился в Египет и вместе со своим братом Аароном обратился к фараону с просьбой отпустить израильтян. Фараон отказался, после чего Бог послал в Египет десять кар (казней). Лишь после последней казни – смерти первородных – фараон позволил израильтянам покинуть Египет. Они отправились в Обещанную землю.

Во время бегства Бог чудесным образом разделил воды Красного моря, позволив израильтянам пройти, а затем затопил преследовавшее их египетское войско.

После выхода из Египта Моисей привел израильтян к горе Синай, где Бог заключил с ними завещание и дал Моисею Десять заповедей – основу нравственной и религиозной жизни. Эти заповеди стали фундаментом для еврейского закона и нравственных норм, повлияв на нравственную и правовую традицию многих народов. На Синае Моисей пробыл 40 дней и ночей, во время которых получил не только Десять заповедей, но и подробные инструкции по построению Скинии — мобильного храма, где Бог находился среди своего народа.

Моисей руководил израильтянами во время их 40-летнего путешествия по пустыне в Обещанную землю. За это время он часто сталкивался с недовольством и неповиновением народу. Однако Бог всегда поддерживал Моисея, давая ему силу и мудрость для преодоления трудностей. Однако Моисей также имел свои ошибки. Например, в одном из эпизодов он проявил недоверие к Богу, когда ударил по скале, чтобы получить воду, вместо того чтобы просто обратиться к Богу. За это Бог не позволил ему войти в Обещанную землю.

Моисей умер на горе Нево, откуда ему было позволено увидеть обещанную землю, но не войти в нее. Его смерть была чрезвычайным событием, поскольку Бог Сам похоронил его, и место его погребения осталось неизвестным. Моисея изменил Иисус Навин, который и привел израильтян в Обетованную землю.

Приметы 4 сентября

Народные приметы 4 сентября / Фото: Unsplash

Мало грибов, но много орехов — зима будет суровой.

Большие муравейники — к холодной зиме.

Дождливый день — такова будет вся осень.

Что завтра нельзя делать

Этот день считается неблагоприятным для того, чтобы уходить в гости. В народе верили, если это сделать, то не миновать беды. Также нельзя ссориться, выяснять отношения конфликт затянется. Запрещается носить одежду темного цвета – она привлечет беды и печали.

Что можно делать завтра

В этот день крестьяне начинали собирать на огороде урожай лука. Поэтому день часто еще называли в народе "Луковичным". Также молились святому Вавилу, чтобы тот даровал здоровье домашнему скоту.

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